Якщо ви помітили, що морква починає швидко цвісти, ставати м'якою та несмачною, існує досить велика ймовірність, що ви просто неправильно її зберігаєте, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як правильно зберігати моркву?

Морква – це овоч, без якого просто не обійтися у списку покупок. Та немає нічого неприємнішого, ніж купити продукт і спостерігати, як він надто швидко псується – ще до того, як ви встигнете його використати. І якщо моркву зберігати неправильно, вона й справді може запліснявіти та стати липкою за лічені дні.

Але, незалежно від того, чи ви купуєте цілу моркву, чи нарізану у пакеті, ймовірно, ви просто кладете її до шухляди холодильника – і саме в цьому полягає основна помилка. Натомість те, що потрібно зробити – це витягнути моркву з оригінального пакування, а тоді помістити у контейнер і залити його водою.

Після цього контейнер з морквою вже можна розмістити у холодильнику – таким чином морква може залишатися максимально хрусткою та свіжою до чотирьох тижнів. Зберігати овоч найкраще у контейнері з кришкою, адже вплив загальної вологи у холодильнику може призвести до передчасного псування решти продуктів.

Також не забувайте замінювати воду у контейнері кожні п'ять – шість днів, аби якість та хрусткість моркви збереглися на найвищому рівні. Цей спосіб працює так добре через те, що овочу потрібний ідеальний баланс вологості та постійної температури. І якщо просто покласти моркву у шухляду холодильника, це може призвести до коливань температури через те, що холодильник закривають і відкривають.

І особливо чутлива морква до вологості. Овочевий ящик у холодильнику розроблений для підтримки вищого рівня вологості, ніж решта холодильника, і для моркви це не буде оптимальним рішенням. Надмірна вологість часто призводить до плісняви, а ось недостатня – до м'якості та втрати смаку.

Але якщо ви не кладете моркву у контейнер з водою, тоді її слід просто покласти в холодильник, не мивши попередньо – адже надлишок вологи прискорить псування. Окрім того, перед зберігання обов'язково слід видалити листя на моркві, аби зберегти вміст цукру у ній, пише Martha Stewart.

