Вже настав час діставати зимові пальта, светри та куртки – але під час цього процесу на вас може очікувати один дуже неприємний сюрприз: міль, що погризла речі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Як позбутися молі в шафах?

Міль може легко проникнути у шафу непоміченою: вона ховається у темних закутках та складках тканини. Та якщо взагалі не пускати комаху до оселі, це вбереже від багатьох проблем, адже позбутися молі в домі насправді зовсім непросто.

Отож, ось що потрібно робити, якщо ви виявили вдома міль:

Винесіть заражені речі . Якщо одяг погризла міль, потрібно запакувати його у поліетиленовий пакет та винести. Перед тим як приносити додому делікатний одяг чи антикварні килими, обов'язково зверніться до фахівців з чищення. Якщо одяг міцний, можна випрати та висушити його за високих температур, аби знищити личинок.

Який засіб найкращий від молі?

Раніше для запобігання появи молі використовували нафталін – та він вважається небезпечним для дітей та домашніх тварин, тож використовувати його не варто, пише Martha Stewart. Натомість хорошим засобом стане тирса червоного кедра.

Темна серцевина дерева містить натуральні олії, що допомагають знищувати личинок молі. Ще один ароматний спосіб відігнати надокучливих комах – розкласти на полицях кілька гілочок лаванди. Запах рослини не подобається молі, і вона тікатиме з вашої шафи.

