Сьогодні є достатньо засобів для всіх типів підлоги, однак все одно хтось надає перевагу "старим і перевіреним" методам миття підлоги. Чому це неправильно і яку загрозу несе – розповідає 24 Канал з посиланням на The Spuce.

Чим не можна мити підлогу?

Хлорка і хлоровмісні засоби

Про цей пережиток минулого потрібно забути. Ці засоби токсичні та виділяють шкідливі пари. Ваша шкіра та дихальні шляхи точно не подякують за такий "подарунок".

Мити підлогу найкраще сучасними засобами / Фото Freepik

Окрім того, хлорка може пошкодити або знебарвити ваше підлогове покриття. Паркет, ламінат, лінолеум, плитка – хлорка негативно впливає на всі матеріали.

Також не варто мити підлогу старими особистими речами. Це просто негігієнічно, в них можуть розмножуватися бактерії, а самі тканини погано вбирають вологу.

Якщо купуєте засоби для миття підлоги в магазині, уважно вивчайте етикетку, щоб воно відповідало вашому типу покриття.

