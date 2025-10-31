Перевагою меламінової губки є її надтоненький абразив, який допомагає відчищувати поверхні від усілякого бруду, пише 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens.

Що можна відчистити меламіновою губкою?

Видалити клейкі відкладення на склі

Часом буває, що після зняття етикеток та цінників, на склі залишається липка плівка. З цією проблемою меламінова губка легко справляється й не залишає подряпин на поверхні.

Плями на чашках та посуді

На внутрішній частині чашок можуть бути помітні плями від кави та чаю. Потрібно трохи зволожити губку й добре нею потерти, а тоді все змити теплою водою з милом. Від плям не залишиться й сліду.

Вапняний наліт у ванній

Видалити вапняний наліт з ванної можна навіть без агресивної хімії. Вам знадобиться лише волога губка, якою потрібно пройтися по усіх місцях у ванній – від душової кабіни до кранів та плитки.

Сліди лаку для нігтів

Через необережність лак від нігтів може ненароком опинитися навіть на твердій поверхні. Якщо немає ацетону, або ж ви боїтеся пошкодити матеріал, тоді потрібно витерти пляму меламіновою губкою.



Губкою можна відчистити сліди лаку на нігтях / Фото Pexels

Повернення блиску срібним прикрасам та столовим приборам

Завдяки меламіновій губці вдасться прибрати тьмяність. Робіть все акуратно й без тиску, а тоді просто змийте.

Плями на одязі та взутті

Від плями на одязі допоможе меламінова губка. Нанесіть її легкими рухами на забруднення, а також протріть нею брудні кросівки. Засіб здатен змити навіть дуже темні сліди.

Сліди лап від тварин

Якщо ваші домашні улюбленці залишили сліди лап на поверхнях, то з плямами швидко впорається меламінова губка.

Що не можна витирати меламіновою губкою?

Не варто засобом витирати поверхні з дерева, мармура, граніта, лаковані поверхні чи декоративні покриття. Також слід бути обережними з фарбованими стінами, бо губка може змінити фактуру й залишити "відбитки".

Навіть від слабкого тертя на телефоні чи планшеті може з’явитися подряпина, тому постарайтеся не використовувати губку для техніки. М’який абразив здатен пошкодити тефлонове покриття, тому краще кухонний посуд мити звичайною губкою із засобом для миття посуду.

Дивувати своїми властивостями може не лише меламінова губка, але й шампунь, пише The Spruce. Шампунь можна використовувати для очищення жирних плям на одязі, килимів, плитки, лінолеуму, нержавіючої сталі та пензликів для макіяжу. Він ефективно видаляє бруд та жир.

