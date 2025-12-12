Незалежно від того, яку олію ви використовуєте те як саме, її зберігання може виявитися значно підступнішим і складнішим завданням, ніж видається на перший погляд, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Як правильно зберігати олію?

Якщо ви колись помічали, що ваша улюблена олія для готування їжі почала гірчити, причиною може бути неправильне її зберігання на кухні. На жаль, коли мовиться про зберігання олії, універсального рішення немає. Єдина заборона, про яку часто не знають господині – це те, що олію ніколи не можна зберігати у шафці над плитою.

Річ у тому, що так олія постійно піддається впливу тепла в цій шафі, і це призводить до того, що вона починає гірчити. Більшість олій – і соняшникову, і оливкову, і арахісову, і кокосову, найкраще зберігати в прохолодному, темному та сухому місці, якомога далі від сонячних променів. Саме сонце і тепло призводять до того, що олія стає прогірклою.



Олію може гірчити через неправильне зберігання / Фото Pexels

А прогіркла кулінарна олія не лише має неприємний смак, але й може негативно впливати на здоров'я, тож вживати її точно не варто. І для того, аби уникнути неприємного окислення, слід подбати про те, аби обмежити кількість вологи та повітря, що контактують з олією. Найкраще для її зберігання підходять скляні чи металеві контейнери, пише Food&Wine.

До слова, деякі господині роблять помилку, коли ставлять олію в холодильник – це суттєво скорочує термін її зберігання. Але деякі види олій, як-от трюфельну, фундукову, олію волоського горіха чи фісташки можна зберігати лише у холодильнику.

Які ще лайфхаки потрібно знати?