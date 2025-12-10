Полив орхідей – це, певно, найскладніша частина догляду за цими вибагливими рослинами. Та якщо зрозуміти, як найкраще його проводити, не пройде і місяця, як вони почнуть тішити красивими квітами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Як поливати орхідеї, щоб росли найкраще?

У природі орхідеї ростуть на деревах, а тому люблять і полив, і хороший дренаж. Втім, під час вирощування орхідей вдома непросто досягти тих самих умов – і саме тому догляд за ними зазвичай вимагає ретельного планування та досвіду.

Втім, з кількома порадами ви зможете досить легко розібратися, як саме поливати орхідеї, аби вони не сохли та часто радували цвітінням.

Метод кухонної раковини

Один з найпопулярніших методів поливу орхідей – це через кухонну мийку. І цей метод найкорисніший, якщо в суміші для горщика вашої орхідеї міститься кора. Раковину потрібно наповнити теплою водою приблизно до верху горщика, аби не занурити всю рослину, а тоді залиште горщик у ній приблизно на 10 хвилин.

Зверніть увагу, що якщо замочити горщик на 15 хвилин чи більше, це може призвести до серйозної проблеми – гниття коренів. Тому обов'язково встановлюйте таймер, аби випадково не вбити свою орхідею.

Метод лійки

Орхідею також можна поливати за допомогою лійки чи пульверизатора. Втім, зважайте, що пульверизатор не може бути єдиним джерелом води для вашої квітки – він більш корисний для того, аби підтримувати вологість навколо орхідеї між поливами.

Протягом тижня обприскування з пульверизатора буде дуже корисним для здоров'я рослини. А якщо ви використовуєте метод лійки, рослину потрібно витягти з горщика та залишити її під проточною водою на 15 секунд, поки вона не просочиться водою.

Метод кубика льоду

Використання кубика льоду для поливу орхідей може бути ефективнішим, ніж видається на перший погляд. Кубики тануть повільно, і тому забезпечують контрольовану, відміряну кількість води, тож ви не ризикуєте надмірним поливом, пише Better Homes&Gardens.

Поверх ґрунту потрібно покласти три кубики води, аби вони повільно зволожили рослину.

