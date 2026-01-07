4 ознаки, що труби в домі замерзають: одиниці знають про них
- Ознаки замерзання труб включають звуки булькання, не включається котел, слабкий потік води з крана, та повільний змив унітазу.
- Для уникнення замерзання труб, експерти радять дозволяти кранам крапати, аби підтримувати постійний рух води.
Холоди та морози, здається, затримаються надовго – а разом з ними з'являється і ризик замерзання труб. Зима може завдати чималої шкоди приватним будинкам, якщо звернути вчасно увагу на кілька простих ознак.
Труби, що замерзли в домі – це велика біда. У найкращому випадку ви залишитеся без води, а у найгіршому – труби можуть лопнути, що призведе до затоплення оселі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Як зрозуміти, що труби замерзають?
На щастя, врятувати труби від замерзання можливо – та для цього слід вчасно помітити кілька ознак, що вказують на проблеми. Труби замерзають тоді, коли температура опускається нижче нуля, і у випадку, якщо вони належним чином не ізольовані. Вода розширюється, коли замерзає, і тому може тиснути на труби зсередини.
Часто це призводить до деформації та розколу пластику. Але якщо ви вважаєте, що ваші труби у зоні ризику, запобігти розриву ще можливо. Ось кілька основних ознак, на які слід звернути увагу:
- звуки булькання від увімкненого центрального опалення;
- котел не включається;
- потік води з крана перетворився на тонку цівку;
- засмічена раковина, а унітаз повільно змиває воду.
Якщо ви підозрюєте, що труби у вашому домі замерзають, а також помітили попереджувальні ознаки, то потрібно відшукати, де розташована ця труба. І якщо у вашому домі встановлений сучасний конденсаційний котел, найбільш імовірно, що це буде конденсатна труба.
Вона найчастіше пластикова та виходить прямо з котла. Знайдіть місце, де вона виходить назовні та перевірте, чи труба не вкрилася льодом. Зовнішня труба, а також труби у холодних місцях – горищах, підвалах тощо – піддаються найбільшому ризику.
Щойно ви знайдете трубу, що вкрита льодом, її потрібно розморозити. Для цього облийте її повільно гарячою, але не киплячою водою і постате на неї грілку. Так ви зможете повернути потік води.
Як уникнути замерзання труб?
Експерти радять у морозну погоду дозволяти кранам крапати – відкривати їх зовсім трохи, аби постійно підтримувати рух води. Так ви створите такий собі "тепловий захист" для ваших труб, і вони не замерзнуть навіть у сильні холоди, пише Martha Stewart.
Як зрозуміти, що трубу прорвало?
А ось якщо відбувся прорив труби, слід шукати інші попереджувальні ознаки:
- проблеми з тиском чи потоком води;
- водяні плями на стелях чи стінах;
- стіни чи стеля починають набухати;
- вологі плями на підлозі.
Щойно ви зрозуміли, що у вас прорвало трубу, потрібно вимкнути подачу води та електрику, якщо вона є поблизу. Відкрийте усі крани, аби злити воду, що лишилася у трубах, а тоді зателефонуйте сантехніку.
Які ще лайфхаки для дому слід знати?
Всього кілька порад допоможуть вам зігрітися у холодну погоду та пережити навіть найхолодніший січень з температурами у -20 градусів. Передусім слід подбати про ізоляцію житла.
Окрім того, не варто викидати лотки з-під яєць, якщо вони у вас збереглися – натомість з них можна зробити екологічні лотки для розсади.
