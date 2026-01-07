4 ознаки, що труби в домі замерзають: одиниці знають про них

Холоди та морози, здається, затримаються надовго – а разом з ними з'являється і ризик замерзання труб. Зима може завдати чималої шкоди приватним будинкам, якщо звернути вчасно увагу на кілька простих ознак.

Труби, що замерзли в домі – це велика біда. У найкращому випадку ви залишитеся без води, а у найгіршому – труби можуть лопнути, що призведе до затоплення оселі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Навіщо надягати шкарпетки на автомобільні дзеркала взимку: секретний лайфхак

Як зрозуміти, що труби замерзають?

На щастя, врятувати труби від замерзання можливо – та для цього слід вчасно помітити кілька ознак, що вказують на проблеми. Труби замерзають тоді, коли температура опускається нижче нуля, і у випадку, якщо вони належним чином не ізольовані. Вода розширюється, коли замерзає, і тому може тиснути на труби зсередини.

Часто це призводить до деформації та розколу пластику. Але якщо ви вважаєте, що ваші труби у зоні ризику, запобігти розриву ще можливо. Ось кілька основних ознак, на які слід звернути увагу:

звуки булькання від увімкненого центрального опалення;

котел не включається;

потік води з крана перетворився на тонку цівку;

засмічена раковина, а унітаз повільно змиває воду.

Якщо ви підозрюєте, що труби у вашому домі замерзають, а також помітили попереджувальні ознаки, то потрібно відшукати, де розташована ця труба. І якщо у вашому домі встановлений сучасний конденсаційний котел, найбільш імовірно, що це буде конденсатна труба.

Вона найчастіше пластикова та виходить прямо з котла. Знайдіть місце, де вона виходить назовні та перевірте, чи труба не вкрилася льодом. Зовнішня труба, а також труби у холодних місцях – горищах, підвалах тощо – піддаються найбільшому ризику.

Щойно ви знайдете трубу, що вкрита льодом, її потрібно розморозити. Для цього облийте її повільно гарячою, але не киплячою водою і постате на неї грілку. Так ви зможете повернути потік води.

Як уникнути замерзання труб?

Експерти радять у морозну погоду дозволяти кранам крапати – відкривати їх зовсім трохи, аби постійно підтримувати рух води. Так ви створите такий собі "тепловий захист" для ваших труб, і вони не замерзнуть навіть у сильні холоди, пише Martha Stewart.

Як зрозуміти, що трубу прорвало?

А ось якщо відбувся прорив труби, слід шукати інші попереджувальні ознаки:

проблеми з тиском чи потоком води;

водяні плями на стелях чи стінах;

стіни чи стеля починають набухати;

вологі плями на підлозі.

Щойно ви зрозуміли, що у вас прорвало трубу, потрібно вимкнути подачу води та електрику, якщо вона є поблизу. Відкрийте усі крани, аби злити воду, що лишилася у трубах, а тоді зателефонуйте сантехніку.

Які ще лайфхаки для дому слід знати?