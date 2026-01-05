Щоб не змерзнути в такі холодні дні, варто утеплитись вдома, навіть при включеному опаленні, пише 24 Канал з посиланням на Cielo WiGle. Кілька маленьких хитрощів допоможуть зігрітися й зберегти тепло у тілі.

Як зігрітися в сильний холод?

Використовуйте тепло від душу. Після гарячого душу залишіть дверцята ванної кімнати відчиненими. Тепла пара підвищить вологість й прогріє кімнату вранці чи ввечері.

Постеліть килими. Не всі люблять килими на плитці, але вона віддає холодом, тому краще застелити підлогу цим корисним декором, який здатен утримати до 10% тепла.

Впустіть сонце у квартиру. Ранкове світло може стати безкоштовним джерелом тепла. Відкрийте штори, щоб сонце змогло прогріти кімнату, а ввечері їх щільно закрийте, щоб зберегти накопичене тепло.

Герметизуйте вікна. Досить часто навіть найменші щілини здатні пропускати холод, тому в такому випадку варто скористатися силіконовим герметиком чи спеціальними ущільнювальними стрічками. Можна навіть наклеїти прозору термоплівку, щоб в кімнаті стало ще тепліше.



Вікна взимку варто герметизувати / Фото Freepik

Заблокуйте протяги. Холод часто тягне з-під дверей, тому зробіть стопер зі скрученого рушника чи придбайте спеціальний ущільнювач. Така дрібничка допоможе помітно зменшити втрати тепла.

Вмикайте духовку. Під час нагрівання духовка наповнює кухню теплом. Відчиніть двері, щоб тепло поширилося по всіх кімнатах, а після приготування їжі – залишіть дверцята відчиненими.

Гаряча грілка. Наповніть пляшку водою й покладіть в ліжко перед сном. Таким чином ковдра прогріється, а тепло протримається кілька годин.

Тепло одягайтеся. Багатошаровий одяг – мастхев на холодну пору року. Одягніть вдома термобілизну, фліс, вовняні шкарпетки, щоб зберегти тепло тіла.

Зволожуйте повітря. Сухе повітря видається холоднішим й пересушує шкіру, тому варто використовувати зволожувач, щоб простір у кімнаті став м’якшим.

А ще захистіть дім від протягів, використовуючи мішечки з піском або шматки тканини для закриття щілин у дверях і пластикову плівку для утеплення вікон, пише Better Homes&Gardens. Герметизуйте вікна новим ущільнювачем і тримайте міжкімнатні двері відкритими для поліпшення циркуляції повітря.

Як ще зберегти тепло?