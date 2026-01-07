Мінусова температура й холод в зимову пору є затяжними, тож водії часом перебувають в пошуку простих способів, які допоможуть зранку зекономити час, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Навіщо одягати шкарпетки на дзеркала авто?

Виявляється, що звичайні шкарпетки можуть стати в пригоді. Про цікавий лайфхак розповів автомобільний експерт компанії Cinch Бен Велхем. Він каже, що потрібно лише на ніч накривати бокові дзеркала автомобіля старими шкарпетками. Цей трюк допоможе запобігти утворенню інею й дозволить почати рух без використання розморожувачів.

Це може виглядати дивно й навіть викликати усмішку в сусідів, але метод справді працює. Непотрібні шкарпетки зекономлять вам час у морозний ранок,

– додав експерт.

Однак Велхем застерігає водіїв від сумнівного лайфхаку, який шириться мережею. За його словами, використання картоплі для очищення скла – не дасть нічого хорошого. Ви лише отримаєте брудну плівку на лобовому склі, яку буде складніше вимити, ніж іній.

Всередині автомобіля часто є ще одна проблема – конденсат. Його можна уникнути завдяки використанню домашнього засобу. Потрібно лише змішати 2 склянки води з білим оцтом й додати кілька крапель засобу для миття посуду. Цю суміш треба перелити в пульверизатор й нанести тонким шаром на скло.

"Оцет утворює захисний бар’єр, а миючий засіб зменшує поверхневий натяг крапель, не даючи волозі накопичуватися. Тонкий шар самостійно висихає й допомагає надовго забути про запотівання", – додали експерти.

Зверніть увагу, що з 7 по 9 січня в Україні очікуються сильні снігопади, зокрема 8 січня очікуються значний сніг та хуртовини. Наприкінці тижня температура повітря знизиться до 7 – 12 градусів морозу вдень та 12 – 17 градусів морозу вночі.

