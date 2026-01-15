Троянди не загинуть від заморозків: зробіть у січні ці 2 речі
- Для успішної зимівлі троянд важливо припинити підживлення та обрізку, щоб рослина перейшла в період спокою.
- Укутування троянд сухим листям або соломою допоможе захистити їх від холоду, а в'юнкі троянди слід обернути мішковиною та закріпити на шпалері.
Зима – це та пора року, що є найбільш небезпечною для вибагливих та ніжних троянд. Іноді навіть морозостійкі сорти не можуть пережити січневих холодів через кілька простих помилок у догляді.
Деякі дачники помилково вважають, що у січні про троянди в саду можна просто забути та взагалі про них не дбати. Втім, у такому випадку до весни вони можуть взагалі не дожити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gardening Know How.
Як доглядати за трояндами взимку?
У січні троянда потребує уваги, аби наступного літа порадувати неймовірними квітами. Зокрема, життєво важливим є полив, а також укутування. По-перше, підготовку троянд до зими городники завжди мають починати ще у серпні – до кінця цього місяця слід провести будь-яку обрізку чи підживлення. А ось захисні заходи слід завершити до кінця жовтня.
Перші дві речі, що потрібно зробити, аби допомогти трояндовим кущам пережити зиму – це припинити підживлення та обрізку. Вони вже не мають рости, а для того, аби рослина перейшла у період спокою їх, звісно ж, потрібно дати спокій.
Укутування троянди
Більшість троянд досить зимостійкі та легко витримують зимову температуру до -10 градусів. Втім, деякі гібридні сорти, а також чайні троянди потребують особливої уваги.
Для того, аби захистити рослину від холоду, зробіть кільце навколо кущів з дротяної сітки чи кілків та заповніть його повністю сухим листям чи соломою, пише Lazy Gardener. Також деякі дачники роблять насип ґрунту товщиною у 20 – 25 сантиметрів навколо основи троянд.
Але в'юнкі троянди на зиму потребують особливого догляду, адже цвітуть вони на старій деревині. Один зі способів захистити такі троянди – це відв'язати їх від паркану чи жердини, на якій вони ростуть та прив'язати до шпалери, встромленої в ґрунт. Після цього пагони потрібно обернути мішковиною та набити соломою й сухим листям.
На завершення насипте горб землі навколо основи рослини. Інший варіант – зняти пагони зі шпалери та закопати їх у траншею, засипавши 8 – 10 сантиметрів ґрунту. Після цього потрібно викласти 30 – 40 сантиметрів листя.
Полив
Переконайтеся, що троянди зустрічають холоди з вологим ґрунтом – адже саме волога допомагає вберегти рослини від заморозків. Зима може бути холодною, але сухою – і вашим трояндам, що зимують на вулиці, може знадобитися трохи води, особливо у грудні та січні.
Також зважайте на те, що зимові вітри можуть збити опори троянд чи пошкодити укриття – за потреби закріплюйте його додатково.
Які ще зимові лайфхаки для саду варто знати?
Чимало городників практикують зимову обрізку багатьох рослин. Втім, кілька дерев та кущів краще не чіпати у січні, аби вони не загинули.
Окрім того, вже зараз можна висаджувати на розсаду деякі сорти помідорів. Раніше ми розповідали, які саме сорти дадуть найкращий урожай.
Часті питання
Чому важливо доглядати за трояндами взимку?
Деякі дачники помилково вважають, що у січні про троянди в саду можна забути, але без догляду вони можуть не дожити до весни. Правильний догляд взимку дозволяє трояндам радувати неймовірними квітами наступного літа.
Які основні заходи потрібно виконати для захисту троянд взимку?
Основними заходами є припинення підживлення та обрізки, укутування троянд і забезпечення вологого ґрунту. Потрібно зробити захисні кільця з дротяної сітки або кілків, наповнені сухим листям чи соломою, а також переконатися, що ґрунт навколо троянд залишається вологим.
Як правильно укутувати в'юнкі троянди на зиму?
В'юнкі троянди потребують особливого догляду. Їх слід відв'язати від паркану та прив'язати до шпалери, обернувши пагони мішковиною, набитою соломою і сухим листям. Також можна зняти пагони зі шпалери та закопати їх у траншею, засипавши ґрунтом і листям.