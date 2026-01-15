Некоторые дачники ошибочно считают, что в январе о розах в саду можно просто забыть и вообще о них не заботиться. Впрочем, в таком случае до весны они могут вообще не дожить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gardening Know How.

Как ухаживать за розами зимой?

В январе роза требует внимания, чтобы следующим летом порадовать невероятными цветами. В частности, жизненно важным является полив, а также укутывание. Во-первых, подготовку роз к зиме огородники всегда должны начинать еще в августе – до конца этого месяца следует провести любую обрезку или подкормку. А вот защитные мероприятия следует завершить до конца октября.

Первые две вещи, что нужно сделать, чтобы помочь розовым кустам пережить зиму – это прекратить подкормку и обрезку. Они уже не должны расти, а для того, чтобы растение перешло в период покоя их, конечно же, нужно дать покой.

Укутывание розы

Большинство роз достаточно зимостойкие и легко выдерживают зимнюю температуру до -10 градусов. Впрочем, некоторые гибридные сорта, а также чайные розы требуют особого внимания.

Для того, чтобы защитить растение от холода, сделайте кольцо вокруг кустов из проволочной сетки или кольев и заполните его полностью сухими листьями или соломой, пишет Lazy Gardener. Также некоторые дачники делают насыпь почвы толщиной в 20 – 25 сантиметров вокруг основания роз.

Но вьющиеся розы на зиму требуют особого ухода, ведь цветут они на старой древесине. Один из способов защитить такие розы – это отвязать их от забора или жерди, на которой они растут и привязать к шпалере, воткнутой в почву. После этого побеги нужно обернуть мешковиной и набить соломой и сухими листьями.

В завершение насыпьте холмик земли вокруг основания растения. Другой вариант – снять побеги со шпалеры и закопать их в траншею, засыпав 8 – 10 сантиметров почвы. После этого нужно выложить 30 – 40 сантиметров листьев.

Полив

Убедитесь, что розы встречают холода с влажной почвой – ведь именно влага помогает уберечь растения от заморозков. Зима может быть холодной, но сухой – и вашим розам, зимующих на улице, может понадобиться немного воды, особенно в декабре и январе.

Также учитывайте то, что зимние ветры могут сбить опоры роз или повредить укрытие – при необходимости закрепляйте его дополнительно.

