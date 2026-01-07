Експерт Саймон Ід зазначив, що січень не зовсім підходить для робіт у саду, пише 24 Канал з посиланням на Express. Деяким рослинам зимова обрізка може завдати шкоди.

Які рослини не можна обрізати взимку?

Плодові дерева

У січні можна лише трішки обрізати яблуні та груші, а всі інші кісточкові дерева – сливи, вишні чи черешні, обрізати не можна. Зріз в холодну пору призведе до небезпечних хвороб. Це може бути бактеріальний рак чи сріблястість листя, які здатні призвести до слабкого урожаю чи навіть загибелі рослини. Кісточкові дерева найкраще обрізати всередині літа.

Вічнозелені рослини

Не варто взимку чіпати секатором вічнозелені рослини, оскільки вони важко відновлюються після обрізки. Зимова підрізка може їх ослабити, тому після першої відлиги вони мають всі шанси загинути, якщо повторно у березні вдарить мороз.



Вічнозелені рослини не варто обрізати взимку / Фото Pexels

Троянди

Кущові чи плетисті троянди не рекомендовано обрізати взимку, бо така дія лише призведе до знищення майбутнього цвітіння.

Середземноморські трави

Розмарин, лаванда чи чебрець взимку можуть мати занедбаний вигляд, але навіть у такому випадку не треба братися за секатор. Ці трави дуже чутливі до морозу, тому можуть відмерти, якщо їх пошкодити.

Взимку краще приділити час покращенню вигляду домашніх рослин, пише City Magazine. Молочне добриво зміцнює кореневу систему, поліпшує мікрофлору ґрунту і знижує ризик кореневої гнилі. Добриво також покращує стан листя, сприяє фотосинтезу і захищає рослини від грибкових захворювань.

