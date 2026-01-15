Постійний вплив несприятливих погодних умов погіршують вигляд взуття й пришвидшують зношеність, пише 24 Канал з посиланням на News & Blog. Є один надійний захист, який допоможе проти промокання й соляних плям.

Читайте також Ноги не мерзнутимуть у -20: покладіть одну річ у взуття та забудьте про холод

Чим захистити взуття від промокання?

Експерти радять використовувати натуральний бджолиний віск. Він має досить хороші водовідштовхувальні властивості й створити бар’єр на поверхні матеріалу. Застосування бджолиного воску продовжить термін експлуатації чобіт.

Перед обробкою потрібно підготувати взуття. Спочатку треба очистити бруд, пил та залишки солі. Найкраще використовувати м’яку щітку чи вологу ганчірку. Після чистки чоботам треба дати висохнути при кімнатній температурі, уникаючи батарей чи обігрівачів.

Коли черевики висохнуть, треба взяти трішки бджолиного воску й розігріти на водяній бані, щоб він став м’яким. Воском треба обережно натерти зовнішню поверхню взуття, приділяючи увагу згинам. Шар не повинен бути занадто товстим. Після нанесення все треба розтерти м’якою тканиною, щоб віск увібрався в матеріал.



Бджолиний віск допоможе уникнути налипання снігу на взутті / Фото Pexels

Фахівці не радять сушити взуття біля опалювальних приладів, бо висока температура призводить до деформації. Краще використовувати старі газети чи абсорбуючі вставки, які поглинають вологу зсередини.

Замшу й набук не можна обробляти воском. Для цих матеріалів є спеціальні водовідштовхувальні спреї, які створюють невидимий захисний шар.

Бджолиний віск – це ще й економний варіант, тож не доведеться витрачати кошти на спеціалізовані засоби. Віск стає ідеальним бар’єром проти солі, води та бруду, тож його можна використовувати до кінця сезону.

До слова, звичайний чорний перець може зігріти ноги, якщо покласти горошини в носок та в центральну частину стопи, пише Telegraf. Цей трюк використовують туристи та альпіністи для покращення кровообігу і збереження тепла ніг. Горошини потрібно покласти в носок та в центральну частину стопи. Попри те, що горошинки жорсткі, вони досить маленькі, тож не завдадуть дискомфорту. Крім того, перчинки роблять масаж й впливають на дрібні точки на стопах.

Які ще поради корисно знати?