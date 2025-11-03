Укр Рус
Лайфхаки Секрети дачника Що не можна робити у листопаді на ділянці: не всі дачники знають
3 листопада, 17:23
3

Що не можна робити у листопаді на ділянці: не всі дачники знають

Марина Блохіна
Основні тези
  • У листопаді не слід проводити обрізку таких рослин, як азалії, рододендрони, форзиція, дуболиста гортензія, фруктові дерева та ехінацея, оскільки це може зашкодити їхньому цвітінню чи виживанню.
  • Не рекомендується вносити добрива в листопаді, оскільки це може стимулювати небажаний ріст рослин перед морозами.

Звісно, листопад – це не час, коли дачники можуть лінуватися, адже ще лишається чимало роботи. Втім, кілька завдань виконувати вже не можна.

Роботи в саду та на городі у листопаді вистачає – та з кількома завданнями слід закінчити раніше, аби не нашкодити рослинам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens

Цікаво Троянди виростуть небачено великими: підживленню, якому почнуть заздрити сусіди

Що не можна робити на городі у листопаді?

Обрізка рослин

Передусім з обережністю варто ставитися до обрізки рослин  – адже невчасна обрізка може залишити їх беззахисними перед морозними місяцями та навіть призвести до того, що рослини загинуть. І є кілька рослин, які у листопаді обрізати особливо небезпечно:

  • Азалії та рододендрони – ці раноцвітні чагарники не зацвітуть взагалі, якщо обрізати їх невчасно;
  • Форзиція. Найкращий час для обрізки форзиції – це весна чи початок літа, відразу після того, як рослина відцвіте.
  • Дуболиста гортензія. Цей вид гортензії не слід обрізати восени, інакше є всі шанси втратити цвітіння.
  • Фруктові дерева. Яблуні та груші, а також чимало інших фруктових дерев не слід обрізати восени. Набагато краще буде відкласти обрізку до зими, коли рослина перебуватиме у періоді спокою, пише Gardening Know How.
  • Ехінацея. Чимало садівників помилково вважають, що ехінацею потрібно обрізати перед початком холодів, та робити цього не варто. 

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для городу. 

Внесення добрив

Більшість городників сходяться на думці, що коли починаються холоди, слід припинити внесення добрив – адже це може спонукати рослини до нового росту, а це буде дуже небажаним перед настанням морозів. 

Що зробити на ділянці натомість?

Часті питання

Які рослини не слід обрізати у листопаді?

У листопаді не слід обрізати азалії, рододендрони, форзицію, дуболисту гортензію, фруктові дерева, такі як яблуні та груші, а також ехінацею.

Чому не рекомендується вносити добрива в листопаді?

Внесення добрив у листопаді не рекомендується, адже це може спонукати рослини до нового росту, що є небажаним перед настанням морозів.

Які альтернативні завдання можна виконати в саду у листопаді?

У листопаді можна ще встигнути посіяти та посадити деякі рослини, а також розібратися з питанням, чи потрібно викопувати хризантеми на зиму – помилка може коштувати цвітіння наступного року.