Что нельзя делать в ноябре на участке: не все дачники знают: не все дачники знают

Конечно, ноябрь – это не время, когда дачники могут лениться, ведь еще остается немало работы. Впрочем, несколько задач выполнять уже нельзя.

Работы в саду и на огороде в ноябре хватает – и с несколькими задачами следует закончить раньше, чтобы не навредить растениям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.

Что нельзя делать на огороде в ноябре?

Обрезка растений

Прежде всего с осторожностью стоит относиться к обрезке растений – ведь несвоевременная обрезка может оставить их беззащитными перед морозными месяцами и даже привести к тому, что растения погибнут. И есть несколько растений, которые в ноябре обрезать особенно опасно:

Азалии и рододендроны – эти раноцветные кустарники не зацветут вообще, если обрезать их не вовремя;

Форзиция. Лучшее время для обрезки форзиции – это весна или начало лета, сразу после того, как растение отцветет.

Дуболистная гортензия. Этот вид гортензии не следует обрезать осенью, иначе есть все шансы потерять цветение.

Фруктовые деревья. Яблони и груши, а также многие другие фруктовые деревья не следует обрезать осенью. Гораздо лучше будет отложить обрезку до зимы, когда растение будет находиться в периоде покоя, пишет Gardening Know How.

Эхинацея. Многие садоводы ошибочно считают, что эхинацею нужно обрезать перед началом холодов, и делать этого не стоит.

Внесение удобрений

Большинство огородников сходятся во мнении, что когда начинаются холода, следует прекратить внесение удобрений – ведь это может побудить растения к новому росту, а это будет очень нежелательным перед наступлением морозов.

Что сделать на участке взамен?