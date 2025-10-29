Починається останній місяць активного сезону на городі. Земля повільно засинає, але ще приймає насіння та добрива. 24 Канал з посиланням на The Royal Horticultural Society підготував посівний місячний календар на листопад.

До теми Три дні, в які підстерігає небезпека: місячний календар на листопад

Які є фази Місяця у листопаді

Зростаючий Місяць – приблизно 1 листопада до 5 листопада;

Повня – 5 листопада 2025 року;

Спадний Місяць – приблизно 6 листопада до 19 листопада;

Молодик – 19 листопада 2025 року.

Згідно з даними Астрономічного календаря Головної астрономічної обсерваторії НАН України цього місяця сприятливими для посіву є такі дати – 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26 і 27 листопада. Саме в ці дні Місяць підтримує усе живе, що прагне прорости й укріпитися.

Останній шанс попрацювати із землею / Фото Freepik

Перші дні місяця – час зростаючого Місяця. Добре садити озимий часник, цибулю, а також кущі, які потребують спокійного укорінення. Ґрунт ще м’який, дихає, і насіння легко приймає вологу.

Дачний сезон ще не закінчився. А це означає, що пора заглянути на Prom, де є широкий асортимент товарів у розділі "Дім і сад". Різноманітні добрива, сітки, розсада, садовий інвентар: на Промі є все, що потрібно для догляду за домом та городом.

Повня 5 листопада – день спостереження, а не дії. Варто відпочити від роботи з землею, просто впорядкувати грядки або замульчувати ділянку.

З 6 по 18 листопада триває спадний Місяць. Найкраще зайнятись добривами, перекопуванням, підживленням дерев. Це період, коли земля набирає сили й засвоює все, що ви їй даєте.

Що варто робити на городі у листопаді / Фото unsplash

19 листопада – Молодик. День спокою. Земля мовчить, і їй потрібен відпочинок. З 21 по 27 листопада Місяць знову зростає. Це чудовий час для пересадження вазонів, кімнатних квітів, а також для планування весняних робіт.

Детальний опис робіт на городі у листопаді

1 – 5 листопада. Варто ретельно прибрати ділянку: решки врожаю, опалого листя, старих бур’янів. Також можна переорати ґрунт перед зимою або зробити легке розпушування землі. Після цього можна розподілити компост або перегній, щоб наситити ґрунт поживними речовинами. Вільні грядки варто накрити мульчею чи соломою.

6 – 12 листопада. Посадка озимого часнику, цибулі, зелені (шпинат, петрушка, кріп). Якщо погода ще дозволяє — можна висадити витривалі декоративні культури. У цей період корені добре укорінюються перед морозами.

13 – 18 листопада. У цей час можна провести обрізання сухих і пошкоджених гілок та зробити обробку плодових дерев від шкідників.

19 – 24 листопада. У цей час найкраще завершити активні роботи. У цей період важливо не залишати голої землі — навіть тонкий шар мульчі допоможе зберегти її структуру.

25 – 30 листопада. Підготовка до зими: перевірка укриттів, інвентарю, сховищ. Очищення і змащення садових інструментів.

Про що ще варто не забути у листопаді

Після основних робіт варто перевірити укриття на грядках і біля дерев. Якщо залишились листя чи бадилля — краще їх прибрати, щоб не накопичувалась волога і не розмножувались шкідники.

Наприкінці місяця зручно переглянути запаси насіння, перевірити терміни придатності й записати, що потрібно оновити. Можна зробити короткі нотатки про ваш врожай – це допоможе навесні скорегувати посів і визначити, що і де варто садити. Листопад — не час великих справ, але саме зараз закладається основа спокійної зими й успішного наступного сезону.