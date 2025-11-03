Троянди люблять за великі й ароматні квіти, пише 24 Канал з посиланням на Express. Садівники часто садять різні сорти кущів на ділянці, які розрозстаються пишними квітами. Покращити ріст троянд та допомогти їм стати ще пишнішими можна завдяки природному способу.

Чим підживити троянди для кращого росту?

Одразу після зими фахівці радять оживити троянду дуже простим засобом. Стимулювати рясне цвітіння допоможе звичайна англійська сіль. У ній міститься магній, який покращує поглинання поживних речовин, зміцнює рослину та сприяє утворенню більших та яскравіших квітів.

Садівники з багаторічним досвідом кажуть, що сіль не лише підживлює троянди, але й допомагає їм сформувати нові пагони біля основі куща. Жовте листя на кущах якраз і є ознакою нестачі магнію – саме тоді така підживка стане особливо корисною.

Перевага англійської солі полягає ще й у тому, що в літню пору вона відлякує від кущів щурів та мишей.



Підживлення добре впливає на ріст троянд / Фото Pexels

Потрібно насипати 1 столову ложу солі на ґрунт на відстані 5 сантиметрів від основи куща й добре полити. Також можна розчинити 2 столові ложки солі в 4 літрах води й полити під корінь. Таку обробку потрібно проводити двічі на рік, щоб уникнути надлишку магнію.

Крім англійської солі, троянди ще можна підживлювати банановою шкіркою, яєчною шкаралупою чи кавовою гущею. Ці добрива люблять використовувати багато садівників.

Восени троянди потрібно підживлювати добривами з калієм та фосфором, пише Garderners World. А от перед заморозками необхідно замульчувати троянди компостом чи торфом.

Які садові лайфхаки треба знати?