Дехто вважає, що обрізати хризантеми восени необов’язково, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Ліричного Селянина". За словами дачника, навіть попри теплі зими, хризантеми треба обрізати для гарного цвітіння.
Чому потрібно обрізати хризантеми?
Під час обрізки видаляються сухі та хворі стебла й листя. Якщо їх залишити, то вони загниють під укриттям й заразять здорові частини куща. Скорочені стебла потребують менше ресурсів, тож всі сили будуть зосереджені на кореневій системі. Окрім того, обрізані кущі набагато легше вкрити.
Коли обрізати хризантеми?
Обрізку проводять вже в період стійких морозів. Дачник радить використовувати гострий та продезінфікований інструмент. Обрізати квіти потрібно на висоті 10 сантиметрів від землі. Далі кущі треба підгорнути й засипати землею, щоб захистити від морозів.
Чи треба викопувати хризантеми?
Садівник зазначив, що все залежить від сорту. Обов’язково потрібно викопувати теплолюбні сорти, а також ті, які були пересаджені навесні чи влітку. Такі хризантеми потрібно перенести у льох, підвал чи теплицю.
Морозостійкі сорти можна залишити у відкритому ґрунті, але кущі треба обрізати й підгорнути, а ще укрити товстим шаром сухого листя. У сильні морози потрібно зробити каркас для агроволокна. Не можна лише використовувати поліетиленову плівку, бо під нею рослини зіпріють.
Дачник розповів все про догляд за хризантемами: дивіться відео
В осінню пору окрім хризантем, ще можуть виднітися квіти пізніх сортів троянд, пише Express. Видаляти старі квіти – важливий процес, який потрібно дотримуватися усім садівникам. Щоб захистити троянди від хвороб, важливо прибрати старі бутони і засохлі листя, які можуть сприяти розвитку грибкових інфекцій. Видалення відмерлих частин рослини допомагає запобігти зараженню чорною плямистістю.
Який добривом скористатися восени?
Осіння підгодівля троянд важлива для яскравого цвітіння наступного року. Калійно-магнієве добриво допомагає рослинам краще перезимувати.
Підживлення слід проводити до зниження температури ґрунту до 8 градусів, використовуючи 25 грамів порошкового добрива на 10 літрів води.