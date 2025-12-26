Шкаралупа, яка знімається з білком – псує вигляд яйця, тому американська шеф-кухарка Джулія Чайлд розповіла ефективний трюк, який швидко вирішує проблему, пише 24 Канал з посиланням на Simply Recipes.

Читайте також Не викидайте кристалізований мед: один трюк, щоб він знову став рідким

Що робити, щоб легко почистити яйця?

Після варіння Джулія рекомендує опустити яйця в крижану воду на 2 хвилини, а тоді ще раз в киплячу воду на 10 секунд. Саме цей контраст температур полегшує очищення.

До речі, знайти обробні дошки чи засіб для миття посуду за найкращими цінами можна на Prom. А ще посуд, ганчірки, губки і купу всього для кухні. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Коротке охолодження змушує білок стиснутися й відійти від шкаралупи, а повторне нагрівання допоможе шкаралупі розширитися. Такий простий трюк справді дієвим, тож яйця почистяться швидко та легко. Шеф-кухарка розповіла покрокову інструкцію варіння яєць.



Яйця легко очистити / Фото Freepik

Спочатку їх треба покласти в каструлю й залити холодною водою, покривши водою зверху яєць на 2 сантиметри. Тоді доведіть воду до кипіння, змініть каструлю з вогню й залишіть яйця на 8 – 12 хвилин.

Далі підготуйте крижану ванну й перекладіть в неї яйця на 2 хвилини, а тоді занурне в киплячу воду на кілька секунд. Перед чисткою дайте яйцям охолонути до комфортної температури.

До слова, позбутися запаху цибулі з рук можна, потерши їх об нержавіючу сталь під холодною водою або використовуючи лимонний сік чи оцет, пише Martha Stewart. Використання відлущувального скрабу, харчової соди або зубної пасти також допоможе видалити неприємний запах.

Які ще є цікаві лайфхаки?