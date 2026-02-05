Попіл – це універсальне та безплатне добриво для тих, хто має де палити дрова. Він збагачує ґрунт калієм та може відновити землю після зимового відпочинку. Однак є деякі рослини, для яких попіл рівнозначний загибелі, розповідає Obi.

Читайте також Викинете пінопласт – наробите шкоди: як правильно його утилізувати

Які рослини не можна посипати попелом?

Певні садові культури потребують особливих умов і почуваються комфортно лише у ґрунтах із високою кислотністю. Серед них:

гортензії;

азалії;

рододендрони;

лохина;

чорниця;

щавель;

редис.

У природному середовищі ці види зазвичай ростуть там, де багато торфу, хвої чи моху. Використання попелу для таких рослин є згубним, оскільки він різко змінює хімічний склад ґрунту, до якого вони не адаптовані.

Не для всіх рослин попіл однаково корисний / Фото "Самотужки"

Коли середовище стає менш кислим, коріння цих культур втрачає здатність повноцінно поглинати мікроелементи. Внаслідок цього рослини слабшають, перестають цвісти, уповільнюють свій розвиток і стають вразливими до хвороб через значне зниження імунітету.

Чим замінити попіл для цих рослин?

Щоб забезпечити належний догляд за культурами, що люблять кисле середовище, варто обирати альтернативні методи підживлення. Чудовим рішенням стане використання хвойного опаду, верхового кислого торфу або засобів на основі сірки, радить Onet.

Такі компоненти дозволяють м'яко підтримувати необхідний рівень pH, зберігаючи природну екосистему та створюючи сприятливі умови для здорового росту рослин.

Які поради стануть у пригоді?