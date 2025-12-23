Кристалізація меду – це природний процес, який не погіршує його якість, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Засновник медової компанії Bee Raw каже, що кристалізований мед має навіть насиченіший смак, але не всі його люблять. Щоб правильно декрасталізувати мед, варто вдатися до кількох простих кроків.

Читайте також Різкий запах зникне за хвилину: ось чим відмити руки від цибулі

Як зробити кристалізований мед рідким?

Розігрівайте лише потрібну кількість

Фахівці кажуть, що бажано взяти стільки меду, скільки плануєте використати. Постійне нагрівання чи повторна кристалізація меду можуть зменшити глибину смаку, тому не варто розігрівати всю банку одразу.

Обирайте скло замість пластику

З пластикової тари мед варто перекласти у скляну банку з кришкою. Під час нагрівання пластик може деформуватися чи виділяти небажані речовини, тому скло є куди кращим варіантом.



Мед легко зробити знову рідким / Фото Pexels

Використовуйте теплу, а не гарячу воду

Відкриту скляну банку з медом потрібно поставити у каструлю з теплою водою на 5 – 10 хвилин. Рівень води має бути вищим за рівень меду. А ще важливо, щоб вода не була занадто гарячою, бо надмірне тепло може зруйнувати корисні властивості сирого меду й призвести до його карамелізації. Мед не можна розігрівати у мікрохвильовці, бо через сильний нагрів, мед може закипіти.

Не зберігайте мед у холоді

Низькі температури сприяють кристалізації. Щоб мед залишався рідким довше, зберігайте його при кімнатній температурі й уникайте холодильника.

До речі, виноград посів четверте місце у рейтингу "Брудна дюжина" 2025 року за кількістю хімічних речовин, пише Martha Stewart. Рекомендовано мити виноград, промиваючи під проточною водою та замочуючи у розчині з харчовою содою чи оцтом.

Які лайфхаки по дому треба знати?