5 ягід, які можна посадити у квітні: плоди будуть вже влітку
Полуниця, малина, ожина, кавун і диня можна посадити в квітні для швидкого урожаю.
- Кожна ягода вимагає певних умов, таких як сонце, полив, і якісний ґрунт для оптимального росту.
Деякі плодові культури здатні швидко прижитися й потішити урожаєм у межах одного сезону. Садівники розповіли про 5 різних ягід, які дадуть плоди якомога швидше.
Певні кущі можна висадити вже наприкінці квітня й зібрати плоди за кілька місяців, пише Real Simple.
На швидкість впливають погодні умови, якість ґрунту та регулярність догляду, але все одно ці рослини вважаються одними з найшвидших у домашньому вирощуванні.
Які ягоди посадити у квітні?
Полуниця
Кущі полуниці здатні дати перший урожай вже у рік посадки, а з часом кількість ягід буде лише зростати. Для отримання хорошого урожаю потрібно залишати між рослинами приблизно 30 – 45 сантиметрів.
Також варто обирати ґрунт з хорошим дренажем і стежити за помірною вологістю. Перші ягоди повинні з’явитися через 60 – 90 днів після посадки.
Малина
Належить до швидкозростаючих культур, хоча терміни плодоношення залежать від конкретного сорту. Деякі сорти можуть дати урожай вже в перший сезон, а інші – наступного року.
Рослина потребує сонячного місця, родючого й злегка кислого ґрунту, а також регулярного поливу.
Ожина
Сорти ожини теж можуть почати плодоносити вже в перший рік. Кущі ягід часто вирощують на шпалерах для зручності. Серед основних умов – достатня кількість сонця й регулярне зволоження.
Кавун
Виростити вдома кавун цілком реально – потрібно лише дочекатися стабільної теплої температури й висадити у відкритий ґрунт. Кавун потребує багато сонця, регулярного поливу й хорошої циркуляції повітря.
Дозрівання займає від 70 до 100 днів. Про готовність свідчитиме жовтувата пляма знизу плоду й глухий звук при постукуванні.
До слова, гібриди кавунів, такі як "Талісман", "Бедуїн", "Варда", "Карістан" та "Атаман", забезпечують стабільний і великий урожай йдеться на ютуб-каналі "Городникам на замітку". Ці гібриди кавунів дають хороші результати у фермерів, а деякі плоди можуть досяти 12 кілограмів.
Диня
Плоди медової дині мають світло-зелений відтінок і ніжну текстуру. Для гарного росту потрібен піщаний, добре дренований ґрунт та регулярний полив. Вирощувати диню можна через розсаду – урожай з’явиться за 75 – 90 днів.
Які ще є цікаві поради дачникам?
Поряд з яблунями корисно садити конюшину, петрушку, деревій, фенхель та чорнобривці для захисту від шкідників.
Весняний догляд за ожиною включає очищення кущів, захист від хвороб і шкідників, та правильне підживлення.
