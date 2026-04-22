Определенные кусты можно высадить уже в конце апреля и собрать плоды за несколько месяцев, пишет Real Simple.
Читайте также Соберете килограммы ягод за сезон: дачник назвал 3 лучших сорта клубники
На скорость влияют погодные условия, качество почвы и регулярность ухода, но все равно эти растения считаются одними из самых быстрых в домашнем выращивании.
Какие ягоды посадить в апреле?
Клубника
Кусты клубники способны дать первый урожай уже в год посадки, а со временем количество ягод будет только расти. Для получения хорошего урожая нужно оставлять между растениями примерно 30 – 45 сантиметров.
Также стоит выбирать почву с хорошим дренажем и следить за умеренной влажностью. Первые ягоды должны появиться через 60 – 90 дней после посадки.
Малина
Относится к быстрорастущим культурам, хотя сроки плодоношения зависят от конкретного сорта. Некоторые сорта могут дать урожай уже в первый сезон, а другие – следующего года.
Растение нуждается в солнечном месте, плодородной и слегка кислой почве, а также регулярном поливе.
Ежевика
Сорта ежевики тоже могут начать плодоносить уже в первый год. Кусты ягод часто выращивают на шпалерах для удобства. Среди основных условий – достаточное количество солнца и регулярное увлажнение.
Арбуз
Вырастить дома арбуз вполне реально – нужно лишь дождаться стабильной теплой температуры и высадить в открытый грунт. Арбуз требует много солнца, регулярного полива и хорошей циркуляции воздуха.
Созревание занимает от 70 до 100 дней. О готовности будет свидетельствовать желтоватое пятно снизу плода и глухой звук при постукивании.
К слову, гибриды арбузов, такие как "Талисман", "Бедуин", "Варда", "Каристан" и "Атаман", обеспечивают стабильный и большой урожай говорится на ютуб-канале "Огородникам на заметку". Эти гибриды арбузов дают хорошие результаты у фермеров, а некоторые плоды могут достигать 12 килограммов.
Дыня
Плоды медовой дыни имеют светло-зеленый оттенок и нежную текстуру. Для хорошего роста нужен песчаный, хорошо дренированный грунт и регулярный полив. Выращивать дыню можно через рассаду – урожай появится через 75 – 90 дней.
Какие еще есть интересные советы дачникам?
Рядом с яблонями полезно сажать клевер, петрушку, тысячелистник, фенхель и бархатцы для защиты от вредителей.
Весенний уход за ежевикой включает очистку кустов, защита от болезней и вредителей, и правильная подкормка.