На ютуб-каналі "Українське село" дачник розповів про кілька найкращих сортів полуниці, які є витривалими й смачними. Вони добре себе зарекомендували й підійдуть навіть тим, хто лише починає.

Які сорти полуниці легко вирощувати?

"Альба"

Цей сорт дуже невибагливий і дозріває одним із перших. Він підходить тим, хто лише починає займатися полуницею. Навіть якщо посадити кущі неправильно (дуже щільно), то це не вплине на якість ягід. З одного куща цього сорту можна отримати 500 грамів великих плодів навіть без складних систем поливу.

"Азія"

Сорт вирізняється розміром плодів й привабливим виглядом. Ягоди можуть досягати 60 – 70 грамів. Ця полуниця добре переносить спеку й не боїться сонця.

Щоб кущі залишалися здоровими, навесні їх рекомендують підживлювати залізом – це допоможе підтримати яскравий колір листя й витривалість ягід. Ще один плюс цього сорту – він легко розмножується, оскільки активно дає пагони.

"Пегас"

Цей сорт дозріває пізніше і відомий своєю стійкістю до вологи. У той час як інші сорти можуть псуватися від дощів, то цей зберігає ягоди без гниття. Плоди щільні, смачні й довго тримаються на кущах.

Завдяки пізньому дозріванню він дозволяє продовжити сезон полуниці, коли інші сорти вже відплодоносили.

Усі ці 3 сорти дають можливість отримати стабільний і тривалий урожай без великого досвіду. Головне – обрати якісну розсаду й не забувати про базовий захист рослин навесні.

Полуниця потребує азоту для росту, тому його можна забезпечити за допомогою овечої вовни, яка поступово компостується в ґрунті, пише Express. Вовна також утримує вологу та містить ланолін, який відлякує шкідників.

А для кращого росту полуниці можна використовувати дріжджі та яблучний оцет. Дріжджі сприяють розвитку кореневої системи та зміцнюють кущі, тому полуниця може рости активніше й формувати міцне листя. Якщо підживити полуницю яблучним оцтом, то ягоди виростуть більш ароматними та солодкими.

