Дачники визначили кілька найкращих способів застосування крохмалю, тому візьміть їх до уваги, щоб мати універсальне рішення для щоденних садових завдань, пише Martha Stewart. Крохмаль зовсім не складний у використанні, а результат зможе приємно здивувати.

Читайте також Ці рослини ніколи не можна обрізати у квітні: втратите цвітіння та урожай

Як використовувати крохмаль у саду?

Очищення твердих поверхонь

Крохмаль дуже добре вбирає жир і олію, тож його можна застосовувати для обробки бруківки, каменю чи цегли. Якщо на поверхню потраплять краплі олії, то їх достатньо промокнути й присипати крохмалем, який вбере забруднення й допоможе уникнути плям.

У випадку зі старими слідами, крохмаль потрібно залишити на певний час, а потім прибрати.

Захист від мозолів під час роботи

Під час тривалого копання чи роботи з інструментами крохмаль може замінити рукавички. Він підсушує шкіру, зменшує піт і тертя, тож допоможе уникнути появи мозолів. Достатньо нанести його на долоні та ручки інструментів.



Загусник для саморобних спреїв

Якщо ви готуємо домашні засоби для обприскування рослин, то крохмаль стане в пригоді. Невелика його кількість допоможе зробити розчин густішим, щоб він краще затримувався на листі.

Бореться з борошнистою росою

Простий інгредієнт може бути корисним у боротьбі з борошнистою росою – грибковим захворюванням, що проявляється білим нальотом на листі. Для обробки готують розчин з 1 столової ложки крохмалю, половини чайної ложки засобу для миття посуду та 3 літрів води.

Суміш треба наносити на листя й стебла раз на день, поки рослина не відновиться.

Засіб проти мурах

Крохмаль може допомогти відлякати мурах. Він порушує їхні запахові сліди, за якими вони орієнтуються. Достатньо посипати крохмаль навколо рослини, щоб створити бар’єр і зменшити ризик пошкодження коренів.

Також дачники активно використовують кавову гущу, яка є цінним натуральним добривом, що покращує структуру ґрунту завдяки вмісту азоту, фосфору, калію та магнію, пише Express. Вона також може використовуватися в саду для зменшення відходів і як засіб для інших домашніх потреб, таких як скраб для тіла або засіб для чищення.

Що ще варто прочитати дачникам?