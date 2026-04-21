На ютуб-канале "Украинское село" дачник рассказал о нескольких лучших сортах клубники, которые являются выносливыми и вкусными. Они хорошо себя зарекомендовали и подойдут даже тем, кто только начинает.

Какие сорта клубники легко выращивать?

"Альба"

Этот сорт очень неприхотлив и созревает одним из первых. Он подходит тем, кто только начинает заниматься клубникой. Даже если посадить кусты неправильно (очень плотно), то это не повлияет на качество ягод. С одного куста этого сорта можно получить 500 граммов крупных плодов даже без сложных систем полива.

"Азия"

Сорт отличается размером плодов и привлекательным видом. Ягоды могут достигать 60 – 70 граммов. Эта клубника хорошо переносит жару и не боится солнца.

Чтобы кусты оставались здоровыми, весной их рекомендуют подкармливать железом – это поможет поддержать яркий цвет листьев и выносливость ягод. Еще один плюс этого сорта – он легко размножается, поскольку активно дает побеги.

Придбати сорти полуниці можна на Промі. Якщо звикли до онлайн-шопінгу зі смартфона, можете скористатися додатком Prom. Він один з найпопулярніших в Україні для покупок: входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store та має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

"Пегас"

Этот сорт созревает позже и известен своей устойчивостью к влаге. В то время как другие сорта могут портиться от дождей, то этот сохраняет ягоды без гниения. Плоды плотные, вкусные и долго держатся на кустах.

Благодаря позднему созреванию он позволяет продлить сезон клубники, когда другие сорта уже отплодоносили.

Все эти 3 сорта дают возможность получить стабильный и длительный урожай без большого опыта. Главное – выбрать качественную рассаду и не забывать о базовой защите растений весной.

Дачник рассказал о лучших сортах клубники: смотрите видео

Клубника нуждается в азоте для роста, поэтому его можно обеспечить с помощью овечьей шерсти, которая постепенно компостируется в почве, пишет Express. Шерсть также удерживает влагу и содержит ланолин, который отпугивает вредителей.

А для лучшего роста клубники можно использовать дрожжи и яблочный уксус. Дрожжи способствуют развитию корневой системы и укрепляют кусты, поэтому клубника может расти активнее и формировать крепкие листья. Если подкормить клубнику яблочным уксусом, то ягоды вырастут более ароматными и сладкими.

