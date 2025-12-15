Холодильник – це майже ідеальне місце для зберігання продуктів. Втім, кілька з них все ж краще тримати поза ним, аби вони не псувалися, або ж щоб не псувати іншу їжу, що вже лежить у холодильнику, повідомляє 24 Канал з посиланням на Good Housekeeping.

Які продукти не можна зберігати в холодильнику?

Хліб

Його краще не класти в холодильник – адже за низьких температур молекули крохмалю дуже швидко кристалізуються, а це значить, що в холодильнику буханка хліба зачерствіє в рази швидше. Натомість хліб слід зберігати в герметичному пакеті за кімнатної температури.

Цибуля

Чимало людей помилково вірять, що через те, що цибуля – це овоч, її варто класти у нижню шухляду разом з помідорами, перцями тощо. Ось тільки краще зберігати цибулю у сухому, провітрюваному приміщенні. Окрім того, тримайте її якомога далі від решти продуктів, аби всі вони не пахли як цибуля.

Авокадо

Будь-яка людина, що полюбляє авокадо, знає, що між твердим фруктом та кашоподібним існує дуже короткий проміжок часу. І навіть готові до вживання плоди часто бувають досить твердими – тому їх потрібно зберігати за кімнатної температури, аби пришвидшити процес дозрівання.

У холодильник авокадо слід класти лише після достигання.

Мед

Мед – це натуральний консервант, і для того, аби зберігати смак, необов'язково класти його в холодильник. У ньому він стане твердим, і намазувати його буде дуже складно.

Кава

Незалежно від того, чи це кава в зернах, чи вже мелена, класти її в холодильник точно не варто. Вона легко поглинає запахи інших продуктів, тож краще покласти її в шафі у герметичний контейнер. Окрім того, кава не отримає жодних переваг від зберігання у холодильнику.

Що не можна зберігати на дверцятах холодильника?

Існують деякі продукти, які в цілому слід зберігати в холодильнику, але чимало людей обирають неправильну його частину. Зокрема, дверцята – це місце, де температура змінюється найбільше, пише Real Simple. Тож ось що туди не варто класти:

М'ясо. Загальне правило полягає в тому, що усі продукти тваринного походження не варто зберігати на дверцятах холодильника, аби вони не зіпсувалися.

Молоко. Краще поставити його в задню частину холодильника – там найхолодніше.

Йогурт. Тримати напій на боковій полиці може бути зручно, але через це він швидше зіпсується.

Яйця. В багатьох холодильниках на боковій полиці є навіть спеціальні полички для яєць – та це не найкраще місце для цього продукту.

Які ще лайфхаки варто знати?