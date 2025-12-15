Через це може статися затоплення будинку, пошкодження підлоги чи стін, пише 24 Канал з посиланням на Express. Відновлення труб коштує дуже дорого, тому краще зробити прості дії, які дозволять уникнути інциденту.

Читайте також Щоб ноги завжди були у теплі: як зігріти їх взимку і не змерзнути

Що зробити, щоб труби взимку не замерзали?

Є один досить простий та дієвий лайфхак, який не призведе до замерзання труб. Він полягає у відчиненні дверцят шафок під раковиною та біля кранів.

Це дасть змогу теплому повітрю вільно циркулювати навколо труб, особливо в місцях без опалення – на кухні чи у ванній кімнаті. Такий прийом допоможе тримати температуру труб, тож вони не замерзнуть.

Також експерти радять по можливості не зачиняти внутрішні двері в оселі, особливо там, де труби проходять уздовж зовнішніх стін. Важливо також стежити за температурою в будинку. Підтримуйте мінімум 13 градусів тепла, щоб була нормальна циркуляція води та знижувався ризик її замерзання.



Взимку можна уникнути замерзання труб / Фото Pexels

На випадок сильних морозів рекомендовано залишати в крані ледь помітну цівку холодної води. Навіть дуже повільний рух води в трубі може стати вирішальним фактором, який запобіжить повному промерзанню системи.

Ці поради не варто ігнорувати, оскільки це може мати серйозні наслідки. Вода з прорваних труб може зіпсувати дерев’яну підлогу, штукатурку, килим та електропроводку. Саме тому в неопалювальних приміщеннях до цього питання треба ставитися серйозно.

Експертка Елеонор Поттер каже, що замерзання труб взимку – це реальна загроза, але її легко уникнути. Всього 3 важливі речі – відчинені дверцята, доступ до теплого повітря та невелика крапля води в сильні морози, можуть зберегти оселю від серйозних пошкоджень та дорогого ремонту.

До слова, часте використання радіаторів на максимальній потужності та закриття їх меблями чи шторами збільшує витрати на опалення, пише Оnet. Негерметичні вікна та двері швидко випускають тепло, що можна виправити за допомогою ущільнювачів або термоштор.

Окремої уваги потребує технічний стан котла – забиті фільтри, повітря в системі чи низький тиск помітно знижують ефективність обігріву. Регулярне обслуговування допомагає уникнути зайвих витрат.

Які ще є корисні поради?