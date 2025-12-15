Холодильник – это почти идеальное место для хранения продуктов. Впрочем, несколько из них все же лучше держать вне его, чтобы они не портились, или же чтобы не портить другую пищу, что уже лежит в холодильнике, сообщает 24 Канал со ссылкой на Good Housekeeping.

Интересно Украинцев призывают сделать простое действие, чтобы зимой не попасть на дорогой ремонт труб

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике?

Хлеб

Его лучше не класть в холодильник – ведь при низких температурах молекулы крахмала очень быстро кристаллизуются, а это значит, что в холодильнике буханка хлеба зачерствеет в разы быстрее. Вместо этого хлеб следует хранить в герметичном пакете при комнатной температуре.

Лук

Многие ошибочно верят, что из-за того, что лук – это овощ, его стоит класть в нижний ящик вместе с помидорами, перцами и тому подобное. Вот только лучше хранить лук в сухом, проветриваемом помещении. Кроме того, держите его подальше от остальных продуктов, чтобы все они не пахли как лук.

До речі, знайти холодильник чи органайзери для нього за найкращими цінами можна на Prom. А ще побутову техніку, мийні засоби і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Авокадо

Любой человек, любящий авокадо, знает, что между твердым фруктом и кашеобразным существует очень короткий промежуток времени. И даже готовые к употреблению плоды часто бывают достаточно твердыми – поэтому их нужно хранить при комнатной температуре, чтобы ускорить процесс созревания.

В холодильник авокадо следует класть только после созревания.

Мед

Мед – это натуральный консервант, и для того, чтобы сохранять вкус, необязательно класть его в холодильник. В нем он станет твердым, и намазывать его будет очень сложно.

Кофе

Независимо от того, это кофе в зернах, или уже молотый, класть его в холодильник точно не стоит. Он легко поглощает запахи других продуктов, поэтому лучше положить его в шкафу в герметичный контейнер. Кроме того, кофе не получит никаких преимуществ от хранения в холодильнике.

Что нельзя хранить на дверце холодильника?

Существуют некоторые продукты, которые в целом следует хранить в холодильнике, но многие выбирают неправильную его часть. В частности, дверцы – это место, где температура меняется больше всего, пишет Real Simple. Поэтому вот что туда не стоит класть:

Мясо. Общее правило заключается в том, что все продукты животного происхождения не стоит хранить на дверце холодильника, чтобы они не испортились.

Молоко. Лучше поставить его в заднюю часть холодильника – там холоднее всего.

Йогурт. Держать напиток на боковой полке может быть удобно, но из-за этого он быстрее испортится.

Яйца. Во многих холодильниках на боковой полке есть даже специальные полочки для яиц – но это не лучшее место для этого продукта.

Какие еще лайфхаки стоит знать?