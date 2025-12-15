Експерти радять чистити штори чотири рази на рік, пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home. Це допоможе запобігти появі цвілі, зберегти чистоту повітря та уникнути накопичення пилу, алергенів та бактерій, які осідають у складках тканини.

Почистити штори можна прямо на місці, тому пропонуємо 3 прості способи, які легко повторити.

Як освіжити штори без прання?

Використання пароочисника

Потрібно лише провести пароочисником по шторах. Пара допоможе продезінфікувати тканину, видалити запахи й розглядити складки. Можна це робити компактним ручним варіантом чи великим приладом. Перший і другий девайс однаково освіжить штори.

Пилосос із м’якою щіткою

Завдяки ньому вдасться видалити пил, шерсть тварин та інші забруднення, що накопичилися на тканині. Експертка Барбара Стерн радить вдаватися до такого очищення хоч кожного тижня. Якщо пилосос великий та вертикальний, то можна використовувати ручний, щоб дістатися до всіх ділянок штор без їхнього знімання.



Штори можна легко очистити / Фото Pexels

Столовий оцет

Завдяки звичайному оцту можна очистити й дезінфікувати тканину. Його можна розвести у воді та розпилити на штори за допомогою пульверизатора, а тоді дати висохнути природним шляхом. Оцет нейтралізує запахи, а регулярна циркуляція повітря без використання освіжувача, допоможе уникнути повторного осідання неприємних ароматів. Ці прості методи дозволять підтримувати штори чистими та свіжими без зайвих клопотів.

Видання Southern Living пише, що якщо на шторах з’явилася пляма, то достатнь лише нанести на тканину невелику кількість миючого засобу для миття посуду. Обережно промокніть ділянку вологою ганчіркою й потріть, доки пляма не зникне.

Які ще лайфхаки треба знати?