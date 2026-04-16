Якщо у вас вдома накопичилося багато безладу, найкращий спосіб з ним розібратися – це викинути частину речей. Та коли в цих речах опиняються подарунки від рідних, близьких та друзів, ситуація стає значно складнішою, пише The Spruce.

Втім, все ж є кілька конкретних типів подарунків, які зберігати вдома не варто.

Які подарунки варто викидати з дому?

Кухонні прилади

Експерти з організації дому зізнаються, що кухонні прилади – це саме ті подарунки, яких вони зазвичай позбуваються першими. Простір на стільницях кухні надзвичайно обмежений, тож цілком логічно не заставляти їх речами, які вам не потрібні або не подобаються, не зважаючи на ціну, пише Southern Living.

Громіздкі гаджети можуть зробити ваш простір тісним і неохайним – і особливо неприємно це у випадку, якщо ви справді не використовуєте ці прилади. Тож найкращим виходом тут буде продати техніку або передарувати її комусь

Свічки

Окрім кухонного приладдя, свічки – це, певно, найбільш поширений подарунок. Їх часто дарують, коли не знають, що може сподобатися людині. Вони затишні, додають приємного запаху у дім – але їх все ж може бути забагато.



Свічок може накопичитися надто багато / Фото Pexels

І якщо їх дарують усі, частини доведеться позбутися, аби підтримувати порядок у домі.

Домашній декор

Якщо ви даруєте комусь декор, тоді потрібно точно переконатися, що ви знаєте стиль та вподобання одержувача, інакше цей подарунок може швидко опинитися на смітнику, або ж в чужих руках. Якщо у вас вдома накопичилося багато подарованого та невдалого декору, краще передарувати його комусь іншому чи віддати у комісійний магазин.

Книги

Так само як з декором, потрібно дуже добре знати смаки людини, аби дарувати їй книги – інакше вона буде лише декоративним елементом. І немає жодного сенсу зберігати вдома книги, які ви не збираєтеся читати – вони тільки додають візуального безладу у помешкання.

Промоційні товари

Якщо вам колись дарували футболку, чи чашку і ви запитували себе, звідки дарувальник міг дістати таку річ – цілком ймовірно, це був рекламний товар, що дістався безплатно. Їх не слід зберігати тільки тому, що вони безплатні, адже зазвичай вони тільки додають до загального безладу.

