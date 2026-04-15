Коли мовиться про прибирання, спальня може видаватися досить простою зоною: роботи тут начебто небагато. Втім, насправді це не зовсім так, пише Better Homes&Gardens. Існує дуже велика ймовірність, що у вашій спальні накопичується чимало бруду у місцях, куди ви рідко заглядаєте.

Які місця у спальні варто прибирати ретельніше?

Вимикачі світла

Подумайте, наскільки часто вам доводиться вмикати і вимикати світло у спальні – а тепер подумайте про те, коли ви востаннє протирали вимикачі. Якщо ви не можете пригадати, ви не самотні. Втім, жир та бруд з рук легко переноситься на панель вимикача, хоч і накопичується непомітно.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Кошик для білизни

У вашому кошику для білизни може бути не тільки брудний одяг, але й просто бруд. Вони накопичують пил, коли туди кладуть речі, і якщо ви часто кидаєте у кошик спітнілі речі, там також може з'явитися цвіль.

Щомісяця якісно протирайте пластикові кошики дезінфекційним засобом, аби підтримувати його у чистоті.

Плінтуси та підлога під меблями

Простір під ліжком і навколо нього може дуже швидко перетворитися на місце накопичення пилу, ворсу та шерсті домашніх улюбленців. Те саме стосується й плінтусів, і особливо тих, що заховані за меблями.

Матрац

Навіть якщо ви регулярно замінюєте постільну білизну, ваш матрац також забруднюється. І через те, що зазвичай його не видно, багато людей навіть не замислюються про те, що його також варто почистити, пише Express.

Декоративні подушки та пледи

Ви можете пишатися тим, що ваше ліжко виглядає дуже ошатно – з гарним пледом та кількома вишуканими подушками. Та коли ви востаннє прали їх? Ці речі лежать на видноті майже увесь час, а відтак накопичують чимало пилу та бруду.

