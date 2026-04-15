Більшість людей завжди зрізають шкірку з огірків, оскільки в певних випадках вона буває гіркою, тому тепер замість викидання, її можна викристати з користю, пише Express.
Як використовувати шкірку від огірків?
Натуральне підживлення для рослин зробити дуже просто. Після очищення огірка шкірку потрібно скласти в ємність, залити водою й накрити. Далі цю суміш залишають настоюватися приблизно на 24 – 48 годин.
У результаті виходить рідина, насичена поживними речовинами, яку можна використовувати для підживлення рослин. Якщо ж настій простояв довше двох діб, то його рекомендують розбавляти водою перед використанням.
Огіркова шкірка містить корисні елементи – калій та фосфор. Вони сприяють росту рослин і особливо корисними є для тих, що вирощуються в горщиках і контейнерах.
Крім того, шкірки від огірків можуть відлякувати деяких шкідників. Вони містять гірку сполуку кукурбітацин, запах якої не подобається мурахам та слимакам.
Настій зі шкірки огірків можна вносити в ґрунт приблизно раз на 3 тижні для підтримки росту рослин. Також шкірку можна висушити, тож вона перетвориться на поживний матеріал, який додають безпосередньо в землю.
Для захисту від шкідників підійде ще простіший варіант. Достатньо розкласти свіжі смужки шкірки біля рослин чи по краях горщиків.
Огірки у відкритий ґрунт потрібно садити тоді, коли температура стабільно триматиметься на рівні 15 – 16 градусів тепла, а сигналом для цього є розпускання листя берези або цвітіння кульбаб, пише electronromania.ro.
Перед посадкою потрібно дати ґрунту просохнути, а після посіву накрити грядку, щоб зберегти тепло; для підживлення підходить молоко, цибулеве лушпиння та підгодівля хлібом з йодом.
Що ще варто знати дачникам?
Щоб виростити великі та солодкі помідори, важливо правильно вибрати розсаду, забезпечити достатньо світла, видаляти зайве листя і контролювати полив.
Для відлякування колорадських жуків рекомендується садити коріандр поруч з картоплею, оскільки його аромат заважає жукам знаходити рослину.