Если у вас дома накопилось много беспорядка, лучший способ с ним разобраться – это выбросить часть вещей. Но когда в этих вещах оказываются подарки от родных, близких и друзей, ситуация становится значительно сложнее, пишет The Spruce.

Впрочем, все же есть несколько конкретных типов подарков, которые хранить дома не стоит.

Какие подарки стоит выбрасывать из дома?

Кухонные приборы

Эксперты по организации дома признаются, что кухонные приборы – это именно те подарки, от которых они обычно избавляются первыми. Пространство на столешницах кухни чрезвычайно ограничено, поэтому вполне логично не заставлять их вещами, которые вам не нужны или не нравятся, несмотря на цену, пишет Southern Living.

Громоздкие гаджеты могут сделать ваше пространство тесным и неопрятным – и особенно неприятно это в случае, если вы действительно не используете эти приборы. Поэтому лучшим выходом здесь будет продать технику или передарить ее кому-то

Свечи

Кроме кухонных принадлежностей, свечи – это, вероятно, наиболее распространенный подарок. Их часто дарят, когда не знают, что может понравиться человеку. Они уютные, добавляют приятного запаха в дом – но их все же может быть много.



Свечей может накопиться слишком много / Фото Pexels

И если их дарят все, части придется избавиться, чтобы поддерживать порядок в доме.

Домашний декор

Если вы дарите кому-то декор, тогда нужно точно убедиться, что вы знаете стиль и предпочтения получателя, иначе этот подарок может быстро оказаться на помойке, или в чужих руках. Если у вас дома накопилось много подаренного и неудачного декора, лучше передарить его кому-то другому или отдать в комиссионный магазин.

Книги

Так же как с декором, нужно очень хорошо знать вкусы человека, чтобы дарить ему книги – иначе она будет только декоративным элементом. И нет никакого смысла хранить дома книги, которые вы не собираетесь читать – они только добавляют визуального беспорядка в помещение.

Промо-товары

Если вам когда-то дарили футболку, или чашку и вы спрашивали себя, откуда даритель мог достать такую вещь – вполне вероятно, это был рекламный товар, что достался бесплатно. Их не следует хранить только потому, что они бесплатные, ведь обычно они только добавляют к общему беспорядку.

