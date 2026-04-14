Справді, життя зелені коротке. Втім, якщо вона псується за лічені дні, проблема може також полягати й у зберіганні. А кілька простих трюків допоможуть насолоджуватися свіжими кропом та петрушкою протягом тижня чи навіть довше, пише The Kitchn.

Як правильно зберігати зелень у холодильнику?

Зів'яле, пожовкле листя салату та іншої зелені – це досить поширена проблема, з якою доводилося стикатися ледь не усім. І ніхто не хоче перебирати листочки, відділяти слизькі частини, або ж просто викидати цілий пакет зелені всього за кілька днів після покупки. На щастя, робити цього й не потрібно: всього кілька лайфхаків допоможуть зберегти зелень свіжою якнайдовше.

Паперові рушники та поліетиленовий пакет

Це дуже популярний метод зберігання салату. Листя слід помити і висушити, а після цього викласти на паперові рушники й загорнути ці рушники у такий собі "рулет". Після цього кладіть його у поліетиленовий пакет та в холодильник.

Рушники поглинають зайву вологу та не дають зелені розм'якшитися.



Зелень потрібно правильно зберігати

Паперові рушники та контейнер

Також зелень можна викладати у пластиковий чи скляний контейнер шарами, перекладаючи її паперовими рушниками. Головне – не забудьте у кінці міцно закрити кришку. Не набивайте салат надто щільно, і зелень лежатиме довше.

Надутий пакет

Про цей незвичний спосіб зберігання зелені знають далеко не всі, але він на диво дієвий. Потрібно просто покласти зелень у звичайний пакет для продуктів, сильно дмухнути в нього, аби він надувся, а тоді скрутити верхню частину та щільно зав'язати гумкою.

Вдування пакета нібито забезпечує достатню кількість вуглекислого газу, аби зелень довше не псувалася.

Ось що ще можна робити, аби зелень довше не псувалася, пише Real Simple.

Негайно видаляйте гниле листя . Щойно ви помітили слизький листочок, його потрібно викинути, адже він може дуже швидко зіпсувати решту.

. Щойно ви помітили слизький листочок, його потрібно викинути, адже він може дуже швидко зіпсувати решту. Дайте листю простір . Не переповнюйте пакет чи контейнер листям, адже це збільшує накопичення вологи. Зелень має бути вільною, а не стиснутою.

. Не переповнюйте пакет чи контейнер листям, адже це збільшує накопичення вологи. Зелень має бути вільною, а не стиснутою. Не мийте зелень надто рано. Миття надає вологи і скорочує термін зберігання листя. Якщо ви не збираєтеся використовувати зелень одразу, краще її не мити.

