Ці 5 багаторічників можна садити навіть у майже повній тіні: ростимуть без проблем
- Дзвоники, хости, орлики, морозник східний і гейхера добре ростуть у тіні та підходять для затінених ділянок.
- Ці рослини не потребують особливого догляду і приваблюють запилювачів, як-от бджіл та метеликів.
Не усім дачникам пощастило мати добре освітлену ділянку. Іноді хочеться розбити клумбу навіть під вікнами, куди нечасто потрапляє сонце – і, на щастя, це можна зробити.
Під час засадження затіненої ділянки саду головне – це правильний вибір рослин. І є кілька варіантів квітів, що цвістимуть навіть з мінімальним освітленням, пише Real Simple.
Які квіти можна висадити в тіні?
Дзвоники середні
Якщо ви хочете бачити на ділянці ефектні, високі квіти, тоді дзвоники – це саме те, що вам потрібно. Вони тіньолюбні та виростають аж понад метр заввишки, а тоді вкриваються пухкими гронами рожевих, білих чи фіолетових квітів.
Окрім того, ця рослина швидко приманить до вашого саду незліченну кількість запилювачів – бджіл та метеликів.
Хости
Хости – це улюблені рослини садівників, і основні причини – це їхня невибагливість та пишнота. Вони розростаються неймовірно швидко, бувають найбільш різноманітних форм та розмірів, і практично не потребують догляду, пише The Spruce.
До того ж ці рослини для найкращого росту потребують повної чи часткової тіні, тож вони ідеально підійдуть для найтемніших частин саду.
Хости добре ростуть в тіні / Фото Pexels
Орлики
Це надзвичайно проста у догляді багаторічна рослина, що має дуже ніжні та красиві квіти. Окрім того, можна знайти сорти орликів у різних кольорах – від жовтого та білого до фіолетового, а також двоколірні варіанти.
Орлики виростають до 90 сантиметрів заввишки та цвітуть від весни до самого літа. Повне, інтенсивне сонце може призвести до опіків листя, тож краще садити квіти у півтіні.
Морозник східний
Східний морозник може похвалитися міцним, практично восковим цвітінням з лише кількома пелюстками навколо центру рослини. Цей тіньолюбний багаторічник зазвичай цвіте у м'яких, ніжних відтінках – рожевих та сливових.
Гейхера
Гейхера утворює красиві маленькі суцвіття крихітних дзвоникоподібних квіток, що висять на високих, майже повітряних стеблах. Гейхери цвітуть у рожево-червоних відтінках та чудово почувають себе у тіні.
А насичене пишне листя має неймовірний вигляд навіть після того, як завершується цвітіння.
Що ще слід знати дачникам?
