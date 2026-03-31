Під час засадження затіненої ділянки саду головне – це правильний вибір рослин. І є кілька варіантів квітів, що цвістимуть навіть з мінімальним освітленням, пише Real Simple.

Які квіти можна висадити в тіні?

Дзвоники середні

Якщо ви хочете бачити на ділянці ефектні, високі квіти, тоді дзвоники – це саме те, що вам потрібно. Вони тіньолюбні та виростають аж понад метр заввишки, а тоді вкриваються пухкими гронами рожевих, білих чи фіолетових квітів.

Окрім того, ця рослина швидко приманить до вашого саду незліченну кількість запилювачів – бджіл та метеликів.

Хости

Хости – це улюблені рослини садівників, і основні причини – це їхня невибагливість та пишнота. Вони розростаються неймовірно швидко, бувають найбільш різноманітних форм та розмірів, і практично не потребують догляду, пише The Spruce.

До того ж ці рослини для найкращого росту потребують повної чи часткової тіні, тож вони ідеально підійдуть для найтемніших частин саду.



Орлики

Це надзвичайно проста у догляді багаторічна рослина, що має дуже ніжні та красиві квіти. Окрім того, можна знайти сорти орликів у різних кольорах – від жовтого та білого до фіолетового, а також двоколірні варіанти.

Орлики виростають до 90 сантиметрів заввишки та цвітуть від весни до самого літа. Повне, інтенсивне сонце може призвести до опіків листя, тож краще садити квіти у півтіні.

Морозник східний

Східний морозник може похвалитися міцним, практично восковим цвітінням з лише кількома пелюстками навколо центру рослини. Цей тіньолюбний багаторічник зазвичай цвіте у м'яких, ніжних відтінках – рожевих та сливових.

Гейхера

Гейхера утворює красиві маленькі суцвіття крихітних дзвоникоподібних квіток, що висять на високих, майже повітряних стеблах. Гейхери цвітуть у рожево-червоних відтінках та чудово почувають себе у тіні.

А насичене пишне листя має неймовірний вигляд навіть після того, як завершується цвітіння.

