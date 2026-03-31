Во время засадки затененного участка сада главное – это правильный выбор растений. И есть несколько вариантов цветов, что будут цвести даже с минимальным освещением, пишет Real Simple.

Интересно Как освежить обувь за одну ночь: больше не будет вонять

Какие цветы можно высадить в тени?

Колокольчики средние

Если вы хотите видеть на участке эффектные, высокие цветы, тогда колокольчики – это именно то, что вам нужно. Они тенелюбивые и вырастают до более метра высотой, а потом покрываются рыхлыми гроздьями розовых, белых или фиолетовых цветов.

Кроме того, это растение быстро приманит в ваш сад бесчисленное количество опылителей – пчел и бабочек.

Хосты

Хосты – это любимые растения садоводов, и основные причины – это их неприхотливость и пышность. Они разрастаются невероятно быстро, бывают самых разнообразных форм и размеров, и практически не требуют ухода, пишет The Spruce.

К тому же эти растения для лучшего роста требуют полной или частичной тени, поэтому они идеально подойдут для темных частей сада.



Хосты хорошо растут в тени / Фото Pexels

Орлики

Это очень простое в уходе многолетнее растение, что имеет очень нежные и красивые цветы. Кроме того, можно найти сорта орликов в разных цветах – от желтого и белого до фиолетового, а также двухцветные варианты.

Орлики вырастают до 90 сантиметров в высоту и цветут с весны до самого лета. Полное, интенсивное солнце может привести к ожогам листьев, поэтому лучше сажать цветы в полутени.

Морозник восточный

Восточный морозник может похвастаться крепким, практически восковым цветением с лишь несколькими лепестками вокруг центра растения. Этот тенелюбивый многолетник обычно цветет в мягких, нежных оттенках – розовых и сливовых.

Гейхера

Гейхера образует красивые маленькие соцветия крошечных колокольчатых цветков, висящих на высоких, почти воздушных стеблях. Гейхеры цветут в розово-красных оттенках и прекрасно чувствуют себя в тени.

А насыщенные пышные листья имеют невероятный вид даже после того, как завершается цветение.

Что еще следует знать дачникам?