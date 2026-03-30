Навесні троянди необхідно забезпечити поживними речовинами, які потрібні їм для росту та майбутнього цвітіння, пише Interia Kobieta.

Читайте також Що робити, якщо почорніли троянди: простий метод, який врятує квіти за 7 днів

Чим удобрювати троянди?

Садівники рекомендують підживлювати троянду добривом тривалої дії. Воно має бути багатим на калій, щоб підвищити імунітет, а також азот, щоб стимулювати ріст листя та пагонів. А ще у складі має бути фосфор, який підтримуватиме цвітіння. Простими та дієвими у застосуванні вважаються домашні добрива.

Добриво на основі дріжджів

Дріжджі недорогі, безпечні та ефективні. Вони є цінним джерелом вітаміну В, мікроелементів та амінокислот.

Для суміші потрібно розчинити 100 грамів дріжджів у 10 літрах теплої води, додати 2 столові ложки цукру, перемішати й залишити на 30 хвилин. Після зазначеного часу троянди вже можна поливати добривом. На один кущ має йти 1 літр підживлення.



Добриво на основі картоплі

Картопляне добриво чудово впливає на ріст троянд завдяки потрібним рослині поживним речовинам. Крохмаль, вітамін С, калій, магній, білок та амінокислоти підтримують імунітет куща. Добриво на основі картоплі допомагає запобігти хворобам троянд, таким як чорна плямистість.

Одну картоплину потрібно порізати на маленькі шматочки, покласти в блендер, залити 1 літр води й збивати кілька хвилин. Готову суміш процідіть через сито, і вже готовим добривом полийте кущі.

Цю обробку можна повторювати раз на місяць. Залишки м’якоті викидати не варто – її можна змішати з верхнім шаром ґрунту навколо куща. Такий еліксир забезпечить рясне цвітіння троянди з червня до жовтня.

Які сорти троянд можна посадити навесні?

Сорти троянд "Леонардо да Вінчі", "Red Леонардо да Вінчі" та "Помпонелла" відзначаються ефектним цвітінням і стійкістю до хвороб, йдеться на ютуб-каналі "Сучасні квітники". Для успішного вирощування троянд рекомендується садити їх на освітлених ділянках з поживним ґрунтом, додаючи органічні добрива під час посадки.

Що ще треба знати про догляд за рослинами?