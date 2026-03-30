Якщо побачите у саду пляшки на гілках, або ж шматки дисків, підвішені на нитках, не дивуйтеся – дачники намагаються вберегти урожай від пернатих поціновувачів фруктів та ягід – птахів, пише GrowVeg.

Навіщо розвішувати пляшки на деревах?

Пляшки – це не дивний декор, а цілком практичний прийом, що відомий садівникам вже не один рік. Саме він допомагає впоратися із неприємним явищем навали птахів, і особливо шпаків, що люблять поласувати вишнями, черешнями та абрикосами.

Після нальоту цих пернатих навіть дерево, що добре вродило, вже за якийсь тиждень може лишитися "голим", тож діяти слід превентивно. Зокрема – ще на початку весни розвішати пляшки на гілках.

На вітрі ці пляшки будуть хитатися і стукатися одна об одну. А якщо ви наллєте туди трохи води, або ж насиплете монет, вони ще й виблискуватимуть та видаватимуть незвичні звуки – і птахи такі дерева оминатимуть.



Птахи полюбляють їсти фрукти та ягоди / Фото Pexels

Цікаво! Якщо наповнити пляшки солодкою водою чи розведеним варенням, такі пляшки можуть також стати і пастками для ос та інших неприємних комах. Втім, будьте уважні, аби не зашкодити корисним запилювачам – метеликам, бджолам, а також корівкам, що захищають дерева від шкідників.

Як ще можна прогнати птахів з саду?

Якщо птахи у саду вам надокучають, є кілька простих способів тримати їх на віддалі, пише Martha Stewart. І ось кілька найбільш популярних:

Сітка для метеликів – цей фізичний бар'єр на кущах та деревах з ягодами допоможе захистити їх від навали шпаків, синиць тощо.

– цей фізичний бар'єр на кущах та деревах з ягодами допоможе захистити їх від навали шпаків, синиць тощо. Світловідбивні елементи досить ефективно відлякують птахів. Найкраще використовувати предмети, що рухаються на вітрі, адже вони нагадують пернатим про хижаків.

досить ефективно відлякують птахів. Найкраще використовувати предмети, що рухаються на вітрі, адже вони нагадують пернатим про хижаків. Іграшкові хижаки також допоможуть відлякати усіх зайвих птахів. Опудало змії, пластикова сова – це саме ті варіанти, що спрацюють найкраще.

