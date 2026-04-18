Не всі дачники справді знають, як вирощувати розсаду в домашніх умовах – і це призводить до в'ялого листя, витягнутих стебел і, зрештою, до слабкого урожаю, пише Gardening Know How. Та перед висадкою треба розібратися, який догляд за розсадою буде найкращим.

Цікаво Ділянка буде як з листівки: 7 ідеальних рослин для "англійського саду"

Коли садити розсаду?

Посів розсади – це перший та головний крок до багатого врожаю, і правильно обраний час посіву дозволяє виростити міцні паростки, що згодом легко адаптуються до відкритого ґрунту.

Більшість видів розсади потрібно висаджувати ще у лютому чи на початку березня – наприклад, розсаду капусти, баклажанів, помідорів. Але й у квітні для дачників знайдеться робота:

10 – 20 квітня – кавуни;

20 квітня – 5 травня – ранні дині;

15 березня – 15 квітня – середня та пізня капуста;

Як правильно вирощувати розсаду?

Полив розсади

Один з ключових моментів для гарного розвитку розсади томатів, перцю, капусти тощо – це режим поливу. Тут важливо дотримуватися балансу, адже надмірне зволоження призводить до грибкових захворювань.

А ось якщо пересушити ґрунт, тоді ріст припиниться.

Освітлення для розсади

В ідеалі паростки мають отримувати 12 – 14 годин світла на день, інакше ж ріст припиниться. Розсада на підвіконні, скоріш за все, не матиме проблем. Але якщо вікна виходять на північ, можна скористатися спеціальними фітолампами.

Температура для розсади

Ось тут з підвіконням виникає проблема – часто біля вікон утворюються протяги, які для ніжних паростків можуть стати згубними.

Деякі дачники вирощують розсаду в теплиці, аби уникнути цієї проблеми. Адже саме там найлегше досягнути бажаної температури у 18 – 22 градуси.



Розсаду потрібно вирощувати у теплі / Фото Pexels

Підживлення

Не всі дачники знають, чи потрібно і як підживлювати розсаду. Відповідь тут – так, і робити це варто тоді, коли на сіянцях з'явиться приблизно 2 – 3 справжні листки. Підживлювати найкраще спеціальними добривами, або ж органічними препаратами на основі гуматів.

Також гарно діятимуть азотно-фосфорно-калійні суміші. Втім, тут варто бути обережними і зменшити концентрацію добрива, аби не спалити коріння рослин.

Пікірування

В момент, коли з'являться кілька справжніх листків, варто подумати про пікірування – тобто перенесення сіянців у більші контейнери.

Тут дуже важливим моментом є підготовка ґрунту для розсади – адже використовувати стару землю заборонено. Натомість набагато краще буде пересадити сіянці у свіжий пухкий ґрунт.

Саме це допоможе уникнути проблеми з витягуванням стебел, що часто трапляється з розсадою перцю та помідорів.

Які бувають проблеми з розсадою?

Одна з найбільш поширених проблем – це нерівномірні сходи. Часто проблемою тут буває неправильна глибина посіву: якщо занурити насінину у ґрунт надто сильно, вона може не пробитися на поверхню, пише She Growes Veg. Але ще одна ймовірна причина відсутності сходів – це неякісний насіннєвий матеріал.

Та якщо ви переймаєтеся, що розсада огірків чи капусти не проросте, можна занурити насіння перед посадкою у стимулятор росту.

Також багатьом дачникам доводилося стикатися з витягуванням розсади, і це відбувається через три поширені фактори:

нестача світла;

висока температура повітря у приміщенні;

загущені посіви;

надлишок азотних добрив.

Що ще варто знати дачникам?