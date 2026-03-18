Золоті великодні яйця за 5 хвилин: проста техніка з вражаючим ефектом

Розфарбовування великодніх яєць – не лише корисне, але й приємне заняття. У мережі є чимало способів, які допомагають зробити їх красивими та оригінальними. Тож якщо хочеться витратити мінімум часу, але отримати ефектний результат, варто скористатися простою технікою.

Останнім часом особливо популярними стали так звані "золоті" яйця, йдеться на ютуб-каналі Тані Будченко. Перевага таких яєць в тому, що вони робляться буквально за кілька хвилин, а для створення не потрібно складних інгредієнтів чи спеціальних навичок.

Читайте також Мармурові великодні яйця з піни для гоління: як створити неповторний візерунок

Як зробити золоті яйця?

Спочатку потрібно підготувати потрібну кількість яєць. Перед варінням їх треба добре помити: занурити у миску з водою, додати трохи солі й акуратно потерти тканиною, щоб прибрати увесь бруд.

Далі яйця викладаються в каструлю, заливаються водою та відварюються звичним способом. Після варіння їм треба дати час охолонути – вони мають бути теплими, а не гарячими.

Для фарбування знадобиться спеціальна фарба з ефектом "золотого сяйва". У наборі зазвичай продають ще рукавички й підставки для яєць. Перед використанням фарбу варто трохи розігріти в теплій воді, щоб вона стала м’якшою й зручно наносилася.

Спосіб фарбування дуже простий. Потрібно одягнути рукавички, відрізати край упаковки з фарбою та видавити невелику кількість на руки. Тоді вже обережними рухами треба розподілити фарбу по поверхні.

За бажання, можна комбінувати відтінки, щоб створити цікаві переходи та візерунки. У результаті мають вийти блискучі крашанки із золотистим ефектом, які виглядають дуже святково.

Нагадаємо, що за Новоюліанським календарем Великдень в Україні святкуватимуть 12 квітня, а католицькі країни відзначатимуть Воскресіння Христове 5 квітня.

Що ще слід прочитати?