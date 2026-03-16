Цікавий метод дозволяє створити мармуровий візерунок на шкаралупі, тож яйця виглядають доволі красиво й незвично, йдеться у відеоролику @nataliia.sahm в інстаграмі.

Читайте також Чим годувати курей у березні: кількість яєць у гнізді почне вражати

Як створити мармуровий візерунок яєць?

Для створення бажаного малюнку знадобиться піна для гоління, харчові барвники та картонна упаковка для яєць. Поєднання лише двох інгредієнтів створює оригінальний кольоровий візерунок.

Спочатку треба відварити круто яйця й дати їм повністю охолонути. Щоб фарба лягала яскравіше, шкаралупу попередньо варто протерти оцтом. Далі треба підготувати упаковку для яєць, на дно якої треба викласти шар піни для гоління завтовшки 2 – 3 сантиметри. Це треба зробити на двох половинках.

Далі на картонний лоток додаються кілька крапель харчових барвників різних кольорів. За допомогою зубочистки чи тонкої палички фарби треба обережно перемішати так, щоб утворилися візерунки та завитки.

Важливий момент: кольори не варто перемішувати занадто інтенсивно, щоб вони не перетворилися на один відтінок.

Після цього одягніть рукавички та розмістіть яйце в кожну лунку, а тоді накрийте зверху коробкою, залишивши яйця в такій піні приблизно на 20 хвилин. Час очікування може бути довшим, щоб відтінок вийшов насиченішим.

Коли час мине, усю піну з коробки треба змити протічною водою, а тоді протерти паперовим рушником, щоб прибрати залишки піни.

Проте слід розуміти, що в піні для гоління містяться хімічні компоненти, які здатні проникати в яйце через шкаралупу. Тому задля безпеки такий метод краще застосовувати для декоративних яєць.

Як створити мармурові яйця: дивіться відео

За Новоюліанським календарем Великдень в Україні святкуватимуть 12 квітня, а католицькі країни відзначатимуть Воскресіння Христове 5 квітня.

