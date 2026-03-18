Останнім часом особливо популярними стали так звані "золоті" яйця, йдеться на ютуб-каналі Тані Будченко. Перевага таких яєць в тому, що вони робляться буквально за кілька хвилин, а для створення не потрібно складних інгредієнтів чи спеціальних навичок.

Як зробити золоті яйця?

Спочатку потрібно підготувати потрібну кількість яєць. Перед варінням їх треба добре помити: занурити у миску з водою, додати трохи солі й акуратно потерти тканиною, щоб прибрати увесь бруд.

Далі яйця викладаються в каструлю, заливаються водою та відварюються звичним способом. Після варіння їм треба дати час охолонути – вони мають бути теплими, а не гарячими.

Для фарбування знадобиться спеціальна фарба з ефектом "золотого сяйва". У наборі зазвичай продають ще рукавички й підставки для яєць. Перед використанням фарбу варто трохи розігріти в теплій воді, щоб вона стала м’якшою й зручно наносилася.

Спосіб фарбування дуже простий. Потрібно одягнути рукавички, відрізати край упаковки з фарбою та видавити невелику кількість на руки. Тоді вже обережними рухами треба розподілити фарбу по поверхні.

За бажання, можна комбінувати відтінки, щоб створити цікаві переходи та візерунки. У результаті мають вийти блискучі крашанки із золотистим ефектом, які виглядають дуже святково.

Нагадаємо, що за Новоюліанським календарем Великдень в Україні святкуватимуть 12 квітня, а католицькі країни відзначатимуть Воскресіння Христове 5 квітня.

