Сколопендри – це різновид багатоніжок, які люблять темні, прохолодні й вологі місця, пише "Ліквідатор". Вони швидко розмножуються й з часом можуть стати проблемою для мешканців.

Вдень сколопендри ховаються, бо не переносять прямого світла. Вже в темну добу вони полюють, живлячись дрібними комахами. Для людини сколопендра не є смертельно небезпечною, але місце укусу може боліти, набрякати й запалюватися. За відчуттям він може нагадувати укус оси. Саме тому людям з алергічними реакціями та ослабленим імінутетом варто бути обережними.

Чим небезпечна багатоніжка?

Наприкінці зими мешканці можуть і не стикатися зі сколопендрами, але вже в теплий період багатоніжка починає шукати прохолоду в квартирах, дачах чи приватних будинках. Вона може пересуватися не лише по підлозі, але й по стінах чи стелі.

Особливо обережними варто бути вночі, коли сколопендра може опинитися на постільній білизні. Людина випадково може притиснути комаху й отримати укус.

Найчастіше багатоніжки з’являються там, де є волога й залишки їжі. Тому задля профілактики варто регулярно прибирати й осушувати повітря. Загалом багатоніжки уникають контакту з людьми й намагаються сховатися при світлі, та якщо хоч одну сколопендру ви помітили вдома – варто братися за народні методи.



Сколопендри можуть боляче вкусити / Фото Pexels

Як вивести сколопендру з оселі?

Бона кислота – один з найвідоміших домашніх засобів проти багатоніжки. Її треба розсипати у щілинах, вздовж плінтусів, у ванній кімнаті та будь-яких інших місцях, де помічали комаху. Для сколопендр ця речовина є смертельно небезпечною.

Багатоніжки дуже не люблять запаху кайєнського перцю. Подрібнений порошок також можна розсипати в місцях їхнього пересування. Для більш ефективнішої боротьби варто використовувати відповідні інсектицидні препарати.

Щоб запобігти їхній появі, треба регулярно прибирати листя й вологі купи на прибудинкові території. Якщо вдома є мурахи, таргани чи мухи – взятися обов’язково за їхнє виведення, бо саме ними харчуються сколопендри. А ще слід заліплювати щілини й тріщини в будинку.

Чи зустрічаються сколопендри в Україні?

В Україні живуть багатоніжки, зокрема кольчаста сколопендра, яка поширена переважно в південних областях, йдеться у Вікіпедії. Останніми роками через зміну клімату вона часто трапляється в центральних регіонах. Сколопендри можуть досягнути розміру 10 – 15 сантиметрів.

Попри те, що вони живуть під камінням та у вологих місцях, іноді справді здатні заповзати в будинки. Найчастіше багатоніжки зустрічаються в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Через потепління її почали зустрічати на Дніпропетровщині.

