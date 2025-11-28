Їжа залишиться гарячою навіть за відключення світла: це дійсно працює

Холодні страви здатні зіпсувати враження, тому після приготування варто подбати про те, щоб їжа залишилася гарячою ще тривалий час. Особливо гостро постає це питання під час відключення світла.

Зберегти тепло страв зовсім не складно, пише 24 Канал з посиланням на Wiki How. Потрібно лише знати кілька простих та надійних способів.

Як зберегти тепло страв?

Алюмінієва фольга та рушники

Коли немає доступу до електрики, то фольга стане справжнім порятунком. Покладіть страву в герметичний контейнер та обгорніть товстою фольгою, а зверху накрийте кількома рушниками. Такий кокон забезпечить їжі тепло від 30 хвилин до 2 годин, а пар допоможе підтримати соковитість страви.



Страви можуть бути теплими навіть після відключення світла / Фото Freepik

Термоси та ізольовані контейнери

Супи, каші та рагу тримають температуру в термосі до 4 годин. Для великих порцій підійдуть термопакети, які використовують кур’єри для піци. Вони здатні зберегти тепло до 3 годин.

Як підтримувати температуру страв на кухонних приладах?

Мультиварка в режимі Keep Warm – це ідеальний варіант для супів, соусів та пюре. Температура триматиметься на рівні 70 градусів, а страва буде теплою впродовж 2 годин.

Духовка розігріта до 90 градусів – найкраще підходить для м’яса та великих страв.

Зробити їжу теплою може водяна баня. Потрібно поставити каструлю з їжею у ємність з гярячою водою приблизно 70 градусів тепла. Щоб уникнути пригорання, потрібно час від часу все перемішувати.

Для нагрівання води без світла можна використовувати чайні свічки, розміщені на деко під каструлею на духовці. Також можна використовувати похідну плиту з паливом, наприклад, пропаном, або розпалити невелике багаття з використанням металевої решітки для стабільності посуду.

Які ще лайфхаки варто знати?