Про це рідко хто задумувався, але у металеві та скляній формі є певна різниця, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Скляна та металева форма однаково виглядає гарно, втім далі розповімо про їхні особливості.

Яка форма для випікання краща?

Металева форма для випікання

Металеві дека швидко нагріваються й рівномірно розподіляють тепло. Завдяки цьому забезпечується миттєве підняття тіста. Особливо така форма потрібна для бісквітів та масляних тортів, де текстура має ключове значення.

А ще метал дозволяє отримати хрустку скоринку, зберігаючи м’якість всередині. Перевагою металевих форм є їхня міцність. Часте використання чи падіння не впливають на їхню довговічність.

Скляна форма для випікання

Така форма нагрівається повільніше, але довше утримує тепло. Її варто використовувати для тих рецептів, де потрібне повільне та рівномірне пропікання.



Скляна форма для випікання покращує контролювання процесу / Фото Pexels

Скло дозволяє контролювати процес випікання без відкривання духовки, оскільки можна спостерігати за шарами та зміною кольору тіста.

Незалежно від того, що саме ви використовуєте – скло чи метал, обов’язково варто запікати все з пергаментним папером. Він зменшує ризик пригорання та захищає поверхню форми. А ще – значно спрощує виймання готової випічки.

У металевих формах він оберігає покриття від подряпин, а у скляних – зменшує появу пригорілих плям, які важко відмиваються.

Та якщо форми для запікання призначені для духовки, то не всі сковорідки є рекомендованими для скляних поверхонь плити, пише Martha Stewart. Чавунні, кам'яно-керамічні, мідні без покриття, старі скляні, та сковорідки з деформованим дном не підходять для скляних плит, оскільки можуть пошкодити поверхню або неефективно нагріватися.

Рекомендується використовувати емальований чавун, кераміку з глянцевим покриттям або нержавіючу сталь для уникнення подряпин та пошкоджень.

Які ще є цікаві лайфхаки?