Проблема полягає не у самих пластикових контейнерах, а швидше у продуктах, які у закритій посудині починають швидше псуватися й втрачають смак, пише 24 Канал з посиланням на Eating Well.

Які продукти не варто зберігати в пластику?

Листова зелень

Салат, шпинат чи капуста не люблять зберігатися в пластиковому контейнері. Після відкриття зелень варто загортати у тканину, яка поглине зайву вологу та збереже свіжість набагато довше.

Тверді сири

Делікатні сири в пластиковому контейнері здатні швидко втратити смак. Відсутність циркуляції повітря й накопичення вологи можуть змінити колір та аромат. Найкраще зберігати сир у пергаменті, прикривши зверху тонким пакетом.

Цибуля та часник

У пакеті чи пластиковому контейнері цибуля і часник можуть зіпсуватися. Найкраще їх тримати у сухому й темному місці, де доволі прохолодно і є вільний доступ до повітря. Фахівці радять зберігати овочі у паперовому чи сітчастому мішку.



Не всю їжу можна тримати у контейнері / Фото Pexels

Свіжі трави

Петрушка, кріп та ароматні трави у пластиковому контейнері. Найкраще, що можна зробити – це обрізати стебла та помістити їх у склянку з водою. Такий варіант дозволить їм зберігатися у холодильнику два тижні.

Гаряча їжа

Для зручності більшість з нас використовують контейнери для зберігання їжі, однак теплий пластик виділяє шкідливі речовини. Їжу варто зберігати у скляному контейнері, а в пластику зберігати лише холодні страви.

Деякі продукти не варто зберігати у пластикових контейнерах, а деякі – не варто готувати в мультиварці, пише Which. Не готуйте макарони, ніжні овочі, рис, сушену квасолю та курячу грудку у мультиварці, оскільки вони можуть бути перевареними або залишитися недовареними. А ще заморожене м'ясо не можна класти в мультиварку, оскільки воно піддається температурній зоні ризику, що сприяє розмноженню бактерій.

