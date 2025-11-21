Мурахи можуть здаватися безневинними, але часто вони переносять збудники хвороб, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Є кілька ефективних лайфхаків, якими можна легко скористатися. Вони натуральні, прості та екологічні.
Як позбутися мурах в домі?
Використання лимона
Сік лимона є доволі потужним засобом проти мурах. Потрібно лише протерти поверхні лимонним соком, щоб мурахи більше на них не заповзали. Окрім того, варто розкласти шкірки лимона в тих місцях, де можуть бути мурахи. Запах цитрусового їх швидко відлякає.
Відлякування оцтом
Зробіть розчин з рівних частин води та оцту й обробіть ним місця, де найчастіше ходять мурахи – пілогу, стільниці та кути. Оцет має дуже різкий запах, який мурахи не витримують.
Мурахи не люблять запаху оцту / Фото Pexels
Використання кавової гущі
Кавову гущу не варто викидати, оскільки її можна використати для відлякування мурах. Потрібно лише насипати в миску й поставити на підвіконня чи в ті місця, де з’являються мурахи. Але зверніть увагу на те, що з часом аромат гущі ослабне, тому її потрібно регулярно оновлювати.
Відлякують мурах ефірні олії лаванди чи м’яти, пише Mirror. Щоб створити спрей, потрібно змішати 10 крапель олії з чашкою води. Далі рідину треба перелити в обприскувач й розпорошити засіб на підвіконні, вздовж плінтусів, дверей та маленьких щілин.
Як прогнати з дому мишей?
Основними ознаками наявності мишей у будинку є характерний запах, дивні звуки вночі та сліди укусів на різних поверхнях
Гризуни не люблять фольгу через її шелест і слизьку поверхню, що змушує їх тікати з приміщення.