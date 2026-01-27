Пом’якшити в’язані шкарпетки можна вдома, без спеціальних засобів і без ризику зіпсувати річ, повідомляє Quora. Важливо лише розуміти, що саме робити і чого не варто.

Як правильно помʼякшити вʼязані шкарпетки?

Найпростіший спосіб – замочування в теплій воді з кондиціонером для білизни. Вода має бути ледь теплою, не гарячою. Шкарпетки повинні пробути у розчині 20 – 30 хвилин. Потім залишається їх злегка відтиснути руками.

Також добре працює оцет. Достатньо 1 – 2 столових ложок на літр води. Оцет пом’якшує волокна і знімає залишкову жорсткість. Запах зникає після полоскання, а вовна стає значно приємнішою.

Шкарпетки повинні бути ніжними / Фото Pixabay

Ще один перевірений варіант – гліцерин. Його додають у воду з розрахунку 1 чайна ложка на літр. Шкарпетки замочують на 30 хвилин, потім обережно полощуть. Волокна після цього стають еластичнішими.

Для делікатної вовни підходить дитячий шампунь або рідке мило без ароматів. Він не руйнує структуру нитки і допомагає зняти сухість.

Після будь-якого замочування важливо правильно сушити шкарпетки: розкласти на рушнику, надати форму і дати висохнути природно. Радіатори й батареї не підходять, вони роблять вовну знову жорсткою.

Чому вовняні шкарпетки "кусаються"?

Основна причина – грубі або короткі волокна вовни, повідомляє Soakwash. Вони виступають з нитки і подразнюють шкіру. Особливо це відчутно, якщо вовна не оброблена або давно лежала сухою.

Також колючість зʼявляється після пересушування. Гаряча вода, порошки, віджимання і сушка на батареї роблять волокна ламкими. У такому стані навіть якісна вовна починає колотися.

